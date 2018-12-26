Вічний рух: Nadya Dzyak представила нову колекцію PRE-FALL 2019

Нова колекція NADYA DZYAK (колаж: LITE)

Колекція вийшла містичною з відсиланням до стилістики 1980-х

Кожен твір мистецтва заслуговує пильної уваги. У новій колекції український дизайнер Надя Дзяк, яка раніше представила колекцію Pre-Spring 2019, розкриває тему ілюзій і руху у творчості.

Натхненням для створення Pre-Fall 2019 NADYA DZYAK послужили роботи албано-американського фотографа Гьєна Мілі, відомого на весь світ своїми знімками, зведеними в ранг мистецтва. Він був одним з перших фотографів, які використовують стробоскопічну зйомку, яка відображала об'єкт у русі, створюючи унікальні візуальні патерни.

Нова колекція від бренду NADYA DZYAK — Pre-Fall 2019 (фото: Денис Маноха)

Також в колекції відчувається вплив Ет'єна-Жуля Маре, легендарного французького вченого і хронофотографа, який знайшов спосіб запам'ятати кілька етапів рухів на одному знімку. Знаменитий літаючих пелікан, знятий Маре в 1882 році, по праву, вважається шедевром фото мистецтва.

Як і фото з подвійною експозицією, образи NADYA DZYAK буквально виходять за свої рамки. Дизайнер ніби переносить ефект оптичних тривимірних ілюзій на свої прозорі геометричні волани і візерунки. Колекція наповнена духом містичного романтизму. У колірній гамі багато чорного і сірого відтінків, лише зрідка можна зустріти спалаху смарагдового і фіолетових тонів.

Нова колекція від бренду NADYA DZYAK — Pre-Fall 2019 (фото: Денис Маноха)

Стилістика нагадує про кінець 1980-х зі знаковими гострими лініями плечей, завищеними таліями, сміливими міні. В колекції є вже знакові для бренду прозорі сукні та блузи, створені з невагомих тканин з комбінаціями з фігурних плісированих деталей і воланів. Ці елементи в русі створюють неймовірний оптичний ефект. Вже традиційно в колекції NADYA DZYAK використано багато ювелірної ручної роботи та унікальних прийомів ручного викладання складних елементів декору.

Нагадаємо, раніше LITE давав добірку святкових нарядів від Victoria's Secret.

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