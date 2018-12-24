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"Ангельское" Рождество: подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret

Lite » Стиль и мода 24.12.2018 - 16:37
"Ангельское" Рождество: подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret
Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Уютные пижамы, шарфы и, конечно же, нижнее белье

Период праздников уже настал и модницы со всего мира решают, в чем же предстать на рождественской или новогодней вечеринке. Однако кроме выходов в свет, важно также красиво и стильно выглядеть дома - и тут вам на помощь придет известный бельевой бренд Victoria's Secret.

На своей странице в Instagram они опубликовали яркую пофотодборку своих знаменитых "ангелов", позирующих в праздничных нарядах. 

&quot;Ангельское&quot; Рождество: подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret

&quot;Ангельское&quot; Рождество: подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Знаменитые модели запечатлены в ярких клетчатых пижамах, соблазнительном белье, уютных шапках и шарфах и других вариантах стильных образов для дома и не только.

&quot;Ангельское&quot; Рождество: подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret&quot;Ангельское&quot; Рождество: подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret&quot;Ангельское&quot; Рождество: подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Как утверждают дизайнеры бренда, в таких нарядах каждая девушка окунется в рождественскую сказку и сможет почувствовать себя настоящей принцессой. Вы еще вполне успеете заказать себе новогодний подарок или же использовать эту подборку в качестве вдохновения при создании праздничного "лука".

Предлагаем полюбоваться на атмосферну подборку с моделями Victoria's Secret.

 

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

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