"Ангельское" Рождество: подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Уютные пижамы, шарфы и, конечно же, нижнее белье

Период праздников уже настал и модницы со всего мира решают, в чем же предстать на рождественской или новогодней вечеринке. Однако кроме выходов в свет, важно также красиво и стильно выглядеть дома - и тут вам на помощь придет известный бельевой бренд Victoria's Secret.

На своей странице в Instagram они опубликовали яркую пофотодборку своих знаменитых "ангелов", позирующих в праздничных нарядах.

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Знаменитые модели запечатлены в ярких клетчатых пижамах, соблазнительном белье, уютных шапках и шарфах и других вариантах стильных образов для дома и не только.

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Как утверждают дизайнеры бренда, в таких нарядах каждая девушка окунется в рождественскую сказку и сможет почувствовать себя настоящей принцессой. Вы еще вполне успеете заказать себе новогодний подарок или же использовать эту подборку в качестве вдохновения при создании праздничного "лука".

Предлагаем полюбоваться на атмосферну подборку с моделями Victoria's Secret.

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Напомним, ранее Джамала показала стильный новогодний образ в клетчатой юбке. "Новогоднее настроение", — коротко написала Джамала. Также певица поинтересовалась у своих подписчиков, как они будут встречать Новый 2019 год.

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