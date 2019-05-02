Вечно молодая: Шарлиз Терон восхищает роскошным телом в съемке для известного глянца

Шарлиз Терон в последнее время на слуху. Она путешествует по всему миру с премьерой фильма "Та еще парочка", восхищая все новыми образами, и дает многочисленные интервью. Так, недавно она стала героиней июньского номера Marie Claire. На обложке 43-летняя звезда предстала в достаточно откровенном образе, сплошь состоящем из вещей Dior. На Шарлиз надет красный топ, сверху на который накинута вязаная кофта с узорами того же бренда. На шее у популярной актрисы красуется утонченное колье, а в ушах – знаменитые серьги Dior.

"Шарлиз Терон снялась для нашей июньской обложки и откровенно рассказала, почему она любит быть мамой и почему она спокойна, даже если завтра придется умереть…", – заинтриговали редактора фолловеров на официальной странице глянца в Instagram.

Шарлиз Терон для Marie Claire (фото: instagram.com/charlizeafrica)

В откровенном интервью она рассказала о известной всем детской травме и о своем жестком характере, который закалялся годами. Она вспомнила, как тяжело пришлось на многочисленных прослушиваниях и в балетной школе. А также поделилась мыслями о том, как счастлива наконец стать мамой:

"Я встаю с детьми в 5:30 каждый день. Я делаю им завтрак. Я упаковываю их обеды. По выходным мы тусуемся с семьей и друзьями. Я готовлю для них лазанью или стейк. Мы много готовим на гриле..."

Шарлиз Терон для Marie Claire (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Также она поведала о том, что пришла к пониманию, что хочет детей, осознанно.

"Мне было за двадцать, и я действительно много чего пробовала: хотела познакомиться с миром, употреблять наркотики, поехать в Турцию на четыре месяца с рюкзаком… И я все это сделала, так что к тому времени, когда у меня появились дети, я была действительно готова. Мне нравится, что я жила на полную. Вы же не хотите на смертном одре удивляться тому, что могло случиться? Если я умру завтра, я буду в мире с тем, кто я есть в моей жизни".

Шарлиз Терон для Marie Claire (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Разумеется, для выпуска подготовили также стильную фотосессию. И нужно признать, что как бы нелегко ни пришлось Шарлиз в танцевальном прошлом, на теле актрисы оно сказалось прекрасно: гордая осанка, точеные ноги и руки, плавность движений… Кажется, будто она и сейчас – перед камерой – готова сделать пару па. Съемка с Шарлиз получилась роскошной и многогранной. Она примерила длинное черное платье TRE by Natalie Ratabesi, полосатый топ Marc Jacobs, брюках Victoria Beckham и короткое платье Fendi… Каждый из образов полной мерой демонстрирует грациозность и сексуальность звезды. С трудом верится, что летом ей исполнится 44!

Напомним, ранее 43-летняя Шарлиз Терон взорвала сеть стильным нарядом и стройными ногами. Актриса блистала в коротком платье Dior.

Позже Терон появилась в супер ярком плате Givenchy в Лондоне.