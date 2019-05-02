Вічно молода: Шарліз Терон захоплює розкішним тілом у зйомці для відомого глянцю

Шарліз Терон останнім часом на слуху. Вона подорожує по всьому світу з прем'єрою фільму "Та ще парочка", захоплюючи все новими образами, і дає численні інтерв'ю. Так, нещодавно вона стала героїнею червневого номера Marie Claire. На обкладинці 43-річна зірка з'явилася в досить відвертому образі, що суцільно складається з речей Dior. На Шарліз надітий червоний топ, зверху на який накинута в'язана кофта з візерунками того ж бренду. На шиї у популярної актриси красується витончена кольє, а у вухах – знамениті сережки Dior.

"Шарліз Терон знялася для нашої червневої обкладинки і відверто розповіла, чому вона любить бути мамою і чому вона спокійна, навіть якщо завтра доведеться померти...", – заінтригували редактора фоловерів на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

Шарліз Терон для Marie Claire (фото: instagram.com/charlizeafrica)

У відвертому інтерв'ю вона розповіла про відому всім дитячу травму і про свій твердий характер, який гартувався роками. Вона згадала, як важко довелося на численних прослуховуваннях і в балетній школі. А також поділилася думками про те, як щаслива нарешті стати мамою:

"Я встаю з дітьми о 5:30 щодня. Я роблю їм сніданок. Я упаковую їх обіди. По вихідних ми тусуємося з сім'єю і друзями. Я готую для них лазанью або стейк. Ми багато готуємо на грилі..."

Шарліз Терон для Marie Claire (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Також вона розповіла про те, що прийшла до розуміння, що хоче дітей, усвідомлено.

"Мені було двадцять, і я дійсно багато чого пробувала: хотіла познайомитися зі світом, вживати наркотики, поїхати в Туреччину на чотири місяці з рюкзаком... І я все це зробила, так що до того часу, коли у мене з'явилися діти, я дійсно була готова. Мені подобається, що я жила на повну. Ви ж не хочете на смертному одрі дивуватися з того, що могло трапитися? Якщо я помру завтра, я буду в світі з тим, хто я є в моєму житті".

Шарліз Терон для Marie Claire (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Зрозуміло, для випуску підготували також стильну фотосесію. І треба визнати, що як би не довелося нелегко Шарліз в танцювальному минулому, на тілі актриси воно позначилося чудово: горда постава, точені ноги і руки, плавність рухів... Здається, ніби вона й зараз – перед камерою – готова зробити пару па. Зйомка з Шарліз вийшла розкішною і багатогранною. Вона приміряла довге чорне плаття TRE by Natalie Ratabesi, смугастий топ Marc Jacobs, брюках Victoria Beckham і коротке плаття Fendi... Кожен з образів повною мірою демонструє граціозність і сексуальність зірки. Насилу віриться, що влітку їй виповниться 44!

Нагадаємо, раніше 43-річна Шарліз Терон підірвала мережу стильним вбранням і стрункими ногами. Актриса блищала в короткій сукні Dior.

Пізніше Терон з'явилася в супер яскравому платі Givenchy в Лондоні.