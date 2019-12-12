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Вічно молода: 53-річна Сінді Кроуфорд захопила струнким тілом в ефектному вбранні

Lite » Мода 12.12.2019 - 20:35
Вічно молода: 53-річна Сінді Кроуфорд захопила струнким тілом в ефектному вбранні
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель вчить носити яскраві речі

Сінді Кроуфорд – культова модель 90-х, яка і сьогодні є однією з найкрасивіших жінок планети. 53-річна зірка бере участь у зйомках, співпрацює з багатьма компаніями, а також відвідує різні заходи. Причому на них намагається підібрати максимально стильні і яскраві вбрання, що підкреслюють її природні дані і принади, як раніше, стрункої фігури.

Вічно молода: 53-річна Сінді Кроуфорд захопила струнким тілом в ефектному вбранніФіолетовий до лиця Сінді (фото: instagram.com/cindycrawford)

На днях в Техасі відбулася вечірка від компанії Silestone, амбасадором якої є супермодель вже давно. На захід вона прийшла в пурпурного відтінку сукні з V-подібним вирізом, пішними рукавами і запахом, прикрашеній на талії широким чорним плетеним поясом. Ідеальним доповненням до неї стали вишукане чорне кольє, великі сережки, а також босоніжки на високому каблуці. Макіяж вона зробила вечірній, з яскравими тінями, а укладку – легкою і пишною. Сінді була в піднесеному настрої, багато сміялася і фотографувалася. Як обличчя бренду, вона виступила з промовою.

Сінді на вечірці (відео: instagram.com/cindycrawford)

У своєму мікроблозі вона опублікувала кумедне фото з вечора, написавши: "Починаємо відпустку з @silestonebycosentino". "Чудова", "що за прекрасна леді", "чудове тіло, прекрасні ноги", "ти завжди королева", "готовий посперечатися, усі богині любові і краси просять у вас ради", "виглядаєш просто чарівно...", – не втомлюються захоплюватися шанувальники вічно молодої зірки.

Вічно молода: 53-річна Сінді Кроуфорд захопила струнким тілом в ефектному вбранні

Культова модель 90-х, як і раніше, прекрасна (фото: instagram.com/cindycrawford)

Також нещодавно Сінді опублікувала серію фото з німецького Harper's BAZAAR. У зйомці вона продемонструвала безліч стильних образів для холодного часу року. На обкладинці вона приміряла біле пальто з високим коміром, а для фотосесії – пальто бежевого відтінку, широкі білі штани, накидку з бахромою... Образи вийшли по-справжньому затишним і стильними. Варто взяти на озброєння при складанні гардероба!

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