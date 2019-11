Вау-эффект: беременная Эшли Грэм блистает в неоновом платье с откровенным декольте

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель посетила мероприятие CFDA

Эшли Грэм – одна из самых популярных моделей в мире, которая покорила немало вершин в этой индустрии. Так что 32-летняя красотка не могла пропустить столь важное событие, как The Council of Fashion Designers of America. Цель ежегодного ивента – отметить лучших дизайнеров, а также их муз. Премия в этом году вручалась уже в 16-й раз. Почетное жюри, в состав которого вошли Анна Винтур, президент конкурса – Стивен Колб, Диана фон Фюрстенберг, Джозеф Альтузарра и другие, выбирало самого достойного из мастеров, чтобы вручить ему премию в $400 000 на развитие собственной марки.

Эшли с триумфатором вечера (фото: instagram.com/ashleygraham)

Победителем в этом году стал Кристофер Джон Роджерс – 25-летний модельер, уже успевший обрести популярность среди звездных клиенток. Одной из них и была Эшли Грэм, которая для торжественного вечера выбрала роскошное платье от получившего главный приз модельера.

Эшли в наряде от Кристофера Джона Роджерса (фото: instagram.com/ashleygraham)

«Это была невероятная честь – представить победителя @cfda Vogue Fashion Fund в этом году! Поздравляю @christopherjohnrogers и спасибо за создание этого великолепного платья для меня!», – написала Эшли в своем микроблоге, добавив массу фото с вечера.

Образ Эшли уже успел наделать шума в сети – многочисленные модные порталы назвали его одним из лучшим на этом празднике. Светло-сиреневого оттенка с неоновым эффектом, выразительным декольте и облегающим силуэтом, оно сделало Эшли яркой и сияющей в прямом смысле слова. Не заметить такую девушку просто невозможно! Наряд подчеркнул формы беременной модели, сделав ее невероятно женственной и нежной.

Модель вновь покорила сеть (фото: instagram.com/christopherjohnrogers)

Дополнили наряд утонченные золотистые босоножки, черный клатч, а также серьги-кольца с камнями. Макияж она сделала с необычными двойными стрелками, а прическу – с легкой волной, в духе старого Голливуда. Многочисленные поклонники уже успели засыпать ее страницу в Instagram лайками, комментариями и признаниями в любви.