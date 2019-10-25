Такая нежная! Беременная Эшли Грэм восхитила пышными формами в зефирном наряде

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель показала новый невесомый образ

Эшли Грэм, которая недавно взяла тайм-аут и решила отдохнуть от соцсетей, наконец вернулась в строй. Причем показала сразу несколько сторон совей жизни.

На последнем посте она восхитили очередным ярким выходом в свет – в этот раз в невероятно женственном наряде. Девушка примерила стильный костюм: юбку с разрезами по бокам, которая подчеркнула животик Грэм, и жакет нежно-розового оттенка с широкими рукавами и запахом. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке, серьги-кольца и яркий макияж. Нежности луку придавала прическа с выпущенными прядями, а также белый маникюр.

"Иногда я люблю превращать свои утверждения в песни", – написала знаменитая красавица. Поклонникам так понравился образ Эшли, что они буквально засыпали ее комплиментами и лайками.

Эшли в новом наряде (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, Эшли любит удивлять своих подписчиков как сексуальными образами, так провокационными и личными постами. Несколько дней назад она в очередной раз призналась в любви своему мужу. Эшли показала нежное фото с любимым мужчиной, где целует его. "Моя любовь навсегда", – написала она под снимком.

А еще она решила снять забавный ролик, где раскрыла секрет своего любимого протеинового напитка. "Я люблю добавлять в мои молочные коктейли немного протеинового порошка растительного происхождения, чтобы заряжать себя на весь день", – поделилась пышнотелая красотка.

Эшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, недавно Эшли отправилась на отдых, чтобы почувствовать связь с малышом и насладиться компанией любимого мужа. По словам модели, уже через неделю она поняла, как ей не хватало спокойствия и тишины, и даже порадовалась, когда у них пропал wi-fi.