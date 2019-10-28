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Образ - огонь! Беременная Эшли Грэм блистает в красном латексе и с рыжими волосами

Lite » Мода 28.10.2019 - 21:33
Образ - огонь! Беременная Эшли Грэм блистает в красном латексе и с рыжими волосами
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель перевоплотилась в Джессику Рэббит

Эшли Грэм относится к тому типу знаменитостей, кто обожает Хэллоуин и готовится к этому празднику заранее и тщательно. В этом году она выбрала необычайно яркий образ – на День всех святых пышнотелая красотка перевоплотилась в соблазнительную Джессику Рэббит.

31-летняя модель опубликовала серию фото с огненно-рыжими волосами, сиреневыми тенями на веках и алыми губами. Не обошлось и без облегающего по всей длине латексного платья с высоким разрезом, покрытого кристаллами, и высоких фиолетовых перчаток. Такой наряд подчеркнул округлившийся животик знаменитой красотки, а также ее пышную грудь, сделав необычайно сексуальной.

Образ - огонь! Беременная Эшли Грэм блистает в красном латексе и с рыжими волосамиОбраз - огонь! Беременная Эшли Грэм блистает в красном латексе и с рыжими волосамиЭшли готова к Хэллоуину (фото: instagram.com/ashleygraham)

Компанию ей составил любимый муж, который примерил не менее яркий образ. Пара позирует и веселится, демонстрируя яркие костюмы и видные невооруженным взглядом чувства. В своей привычной манере Эшли шутливо подписала кадры. А поклонники начали писать под ними многочисленные слова любви и восхищения.

Образ - огонь! Беременная Эшли Грэм блистает в красном латексе и с рыжими волосамиОбраз - огонь! Беременная Эшли Грэм блистает в красном латексе и с рыжими волосамиЭшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, со своим супругом Джастином Эрвином девушка познакомилась более 10 лет назад, их первая встреча состоялась в церкви. По словам самой Грэм, она с первых дней общения почувствовала необъяснимое притяжение к своему будущему мужу, а их взгляды на жизнь оказались удивительно похожи. В 2010 году пара официально оформила свои отношения, а в конце этого года звезды объявили о первой беременности Эшли.

Образ - огонь! Беременная Эшли Грэм блистает в красном латексе и с рыжими волосамиЭшли Грэм в соблазнительном образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, беременность не повлияла на бурную активность модели. Она все так же снимается в многочисленных фотосессиях, разрабатывает одежду и даже ходит по подиуму. А ее яркие светские выходы в соблазнительных нарядах уже стали отдельной темой в сети.

Такая нежная! Беременная Эшли Грэм восхитила пышными формами в зефирном наряде Полуобнаженная Белла Хадид блистает в новых откровенных съемках для известного глянца
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