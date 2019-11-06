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Вау-ефект: вагітна Ешлі Грем блищить в неоновій сукні з відвертим декольте

Lite » Мода 06.11.2019 - 18:29
Вау-ефект: вагітна Ешлі Грем блищить в неоновій сукні з відвертим декольте
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель відвідала захід CFDA

Ешлі Грем – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка підкорила чимало вершин у цій індустрії. Так що 32-річна красуня не могла пропустити таку подію, як The Council of Fashion Designers of America. Мета щорічного івенту – відзначити кращих дизайнерів, а також їх муз. Премія цього року вручалася вже в 16-й раз. Почесне журі, до складу якого увійшли Анна Вінтур, президент конкурсу – Стівен Колб, Діана фон Фюрстенберг, Джозеф Альтузарра та інші, обирало найбільш гідного з майстрів, щоб вручити йому премію в $400 000 на розвиток власної марки.

Вау-ефект: вагітна Ешлі Грем блищить в неоновій сукні з відвертим декольтеЕшлі з тріумфатором вечора (фото: instagram.com/ashleygraham)

Переможцем цього року став Крістофер Джон Роджерс – 25-річний модельєр, що вже встиг здобути популярність серед зоряних клієнток. Однією з них і була Ешлі Грем, яка для урочистого вечора обрала розкішну сукню від цього модельєра.

Вау-ефект: вагітна Ешлі Грем блищить в неоновій сукні з відвертим декольтеВау-ефект: вагітна Ешлі Грем блищить в неоновій сукні з відвертим декольтеВау-ефект: вагітна Ешлі Грем блищить в неоновій сукні з відвертим декольтеЕшлі у вбранні від Крістофера Джона Роджерса (фото: instagram.com/ashleygraham)

«Це була неймовірна честь представити переможця @cfda Vogue Fashion Fund в цьому році! Вітаю @christopherjohnrogers і спасибі за створення цієї чудового сукні для мене!», – написала Ешлі у своєму мікроблозі, додавши масу фото з вечора.

Образ Ешлі вже встиг наробити шуму в мережі – численні модні портали назвали його одним з кращим на цьому святі. Світло-бузкового відтінку з неоновим ефектом, виразним декольте і облягаючим силуетом, вбрання зробило Ешлі яскравою та сяючою в прямому сенсі слова. Не помітити таку дівчину, просто неможливо! Сукня підкреслила форми вагітної моделі, зробивши її неймовірно жіночною і ніжною.

Вау-ефект: вагітна Ешлі Грем блищить в неоновій сукні з відвертим декольте

Модель знову підкорила мережу (фото: instagram.com/christopherjohnrogers)

Доповнили наряд витончені золотисті босоніжки, чорний клатч, а також сережки-кільця з камінням. Макіяж вона зробила з незвичайними подвійними стрілками, а зачіску – з легкою хвилею, в дусі старого Голлівуду. Численні шанувальники вже встигли засипати її сторінку в Instagram лайками, коментарями і зізнаннями в коханні.

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