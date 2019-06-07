Ваша светлость: Кейт Миддлтон восхитила сеть безупречным образом в белых тонах

Вчера, 6 июня, в Великобратании прошел парад конной гвардии – Horse Guards Parade. По традиции, кто-то из членов королевской семьи обязательно присутствует там. В прошлом это были принцы Уильям, Гарри, Филипп и другие члены знаменитой на весь мир династии. В этом году впервые такая честь выпала 37-летней Кейт Миддлтон. К слову, мероприятие проводится перед еще одним важным событием.

Парад конной армии (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Завтра, 8 июня, в Великобритании отметят официальный день рождения королевы Елизаветы II. И всех жителей Лондона ожидает не менее торжественный ивент – парад Trooping the Colour. Важно отметить, в будущие выходные на параде, помимо других членов королевской семьи, также будет присутствовать и принц Луи. Здесь же ожидают появления и Меган Маркл, которая давно не совершала выходов в свет в связи с декретным отпуском.

Кейт Миддлтон в очередной раз восхитила безупречным стилем (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для выхода в свет Кейт как всегда выбрала безукоризненный наряд, продуманный до мелочей. Она пришла на мероприятие в белом пальто одного из своих любимых брендов Catherine Walker. Закрытое, приталенное, длиной до колен, оно подчеркнул ее стройную фигуру и сделало образ элегантным и стильным. Дополнили его бежевые лодочки и светло-коричневый клатч. Из аксессуаров стоит отметить нежные жемчужные серьги, а также брошь-трилистник, приколотая к пальто. Прическу ей сделали низкую – такое плетение идеально гармонировало с лаконичным и сдержанным луком признанной иконы стиля.

Образ герцогини получился невероятно стильным и элегантным (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Стоит ли говорить, что очередной выход в свет супруги принца Уильяма вновь вызвал волну восторгов в сети. Ее образ в кремовых тонах признали одним из самых стильных и ярких. Подписчики знаменитой семьи также не устают восхищаться Кейт. За несколько часов на официальной странице династии в Instagram набралось больше 1000 комментариев. И все они носят восторженный характер: