Ваша светлость: Кейт Миддлтон блистает в эффектном белоснежном наряде демократичной марки

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые накануне побывали у подножия Гималаев и насладились красотой природы, вновь вернулись к цивилизации. Герцоги отправились во второй по величине город Пакистана – Лахор. Прямо с трапа самолета Кейт спустилась в эффектном шальвар-камиз – белоснежной длинной закрытой рубашке длиной до колен и укороченных брюках со стрелками. Туника с цветами жасмина – национальным символом Пакистана, расшитая бисером и украшенная рядом пуговиц, смотрелась изысканно, нежно и роскошно. Интересно, что при этом наряд обошелся герцогине всего в 65 долларов.

Кейт Миддлтон на дне рождения воспитанников фонда (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Дополнили женственный образ маленький клатч телесного оттенка от Mulberry, бежевые туфли с узким носком и на небольшом каблуке, а также шаль от Maheen Khan и серьги от британской марки Asprey. Волосы Кейт были завиты легкими упругими волнами, а макияж сделан с акцентом на выразительные глаза и брови. Принц прибыл в простом образе: классические темные брюки и бледно-голубая рубашка.

Кейт и принц Уильям в Лахоре (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Первым делом супруги отправились на встречу с благотворительной организацией SOS Children’s Village. Здесь они также попали на празднование дня рождения нескольких воспитанников. Позже они направились в Национальную академию крикета. Супруги даже успели поиграть, при этом Кейт сменила туфли на комфортные белоснежные кеды, а волосы заплела в хвост. Затем они посетили мечеть Бадшахи.

Принцесса Диана с малньким пациентом (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

В планы герцогов также входило посещение больницы Шаукат Ханум, построенной нынешним премьер-министром Пакистана в память об умершей матери. Маленьких пациентов этого заведения также навещала принцесса Диана во время своих визитов в 1996-м и 1997-м годах.