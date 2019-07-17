Не узнать! Наталья Водянова удивила сеть новым стильным образом и сменой прически

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя модель призывает поклонников к творчеству

Наталья Водянова сейчас находится на отдыхе. После 3-дневного уединения и активных светских встреч в Монако она наконец отправилась на море вместе с детьми. Солнечным фото она поделилась с подписчиками еще в выходные, подписав его: "На старт, внимание, пляж!". Водянова лежит на песке в соблазнительном черном купальнике, подчеркнувшем ее стройное тело, а рядом стоит один из ее сыновей. Разумеется, именно факт худобы мамы 5-х детей как обычно взволновал сеть. А пока фолловеры не устают восхищаться, Наталья придумала им новое развлечение.

Водянова на отдыхе с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Несколько часов назад она опубликовала новое фото. Наталья предстала в необычном стильном образе. На ней надето белое пальто, подчеркнувшее тонкую талию и стройные ноги, и ботильоны на высоких каблуках. Макияж, маникюр и прическа модели говорят о том, что над фотосессией работали настоящие профессионалы. Наталья сделала фото в прыжке, а на переднем плане также красуются цветы, застывшие в движении. Такое интригующее фото она сопроводила не менее интригующей подписью. "Creative Challenge Alert! Готовы создать мою новую обложку Vogue China? Скомпонуйте это изображение на PicsArt, и если оно будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО классным, ваша обложка станет печатной обложкой сентябрьского номера @VogueChina. Это самая первая совместная обложка, подписанная сообществом #voguechina и #picsart! Пожалуйста, сделайте меня ОЧЕНЬ ХОЛОДНОЙ. Если я вас убедил, сделайте это на PicsArt сейчас! Осталось всего 2 дня!".

Наталья Водянова для Vogue China (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники Натальи первым делом поспешили высказать свои восторги ее внешним видом, молодостью и стилем. Так, они уверены, что время над такой красотой не властно, а прическа с длинными волосами сделала ее просто неузнаваемой и прекрасной.

Креатив поклонников Натальи (фото: picsart.com/challenge/irccoverofvoguechina)

Многие с восторгом приняли вызов Натальи и принялись создавать свои шедевры. По ссылке, указанной моделью, уже можно увидеть массу креативных обложек от многочисленных фолловеров.