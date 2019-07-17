Не впізнати! Наталя Водянова здивувала мережу новим стильним образом і зміною зачіски

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна модель закликає прихильників до творчості

Наталя Водянова зараз перебуває на відпочинку. Після 3-денного усамітнення і активних світських зустрічей в Монако вона нарешті поїхала на море разом з дітьми. Сонячним фото вона поділилася з послідовувачами ще у вихідні, підписавши її: "На старт, увага, пляж!". Водянова лежить на піску в спокусливому чорному купальнику, що підкреслив її струнке тіло, а поруч стоїть один з її синів. Зрозуміло, саме факт худорлявості мами 5-х дітей як зазвичай схвилював мережу. А поки фолловери не втомлюються захоплюватися, Наталія придумала їм нову розвагу.

Водянова на відпочинку з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Кілька годин тому вона опублікувала нове фото. Наталія з'явилася в незвичайному стильному образі. На ній надіто біле пальто, що підкреслило тонку талію й стрункі ноги, і ботильйони на високих підборах. Макіяж, манікюр і зачіска моделі говорять про те, що над фотосесією працювали справжні професіонали. Наталя зробила фото в стрибку, а на передньому плані також красуються квіти, застиглі в русі. Таке інтригуюче фото вона супроводила не менш інтригуючим підписом. "Creative Challenge Alert! Готові створити мою нову обкладинку Vogue China? Скомпонуйте це зображення на PicsArt, і якщо воно буде ДІЙСНО класним, ваша обкладинка стане друковано. обкладинкою вересневого номера @VogueChina. Це перша спільна обкладинка, підписана співтовариством #voguechina і #picsart! Будь ласка, зробіть мене ДУЖЕ ХОЛОДНОЮ. Якщо я вас переконала, зробіть це на PicsArt зараз! Залишилося всього 2 дні!".

Наталя Водянова для Vogue China (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники Наталки насамперед поспішили висловити своє захоплення її зовнішнім виглядом, молодістю і стилем. Так, вони впевнені, що час над нею не владний, а зачіска з довгим волоссям зробила її просто невпізнанною і прекрасною.

Креатив прихильників Наталії (фото: picsart.com/challenge/irccoverofvoguechina)

Багато з захопленням прийняли виклик Наталії і почали створювати свої шедеври. По посиланню, зазначеної моделлю, вже можна побачити масу креативних обкладинок від численних фоловерів.