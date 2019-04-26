Уроки стиля: Винни Харлоу учит сочетать самые трендовые вещи сезона

Винни Харлоу известна не только своей модельной карьерой, но и активной жизненной и социальной позицией. Из-за своей необычной внешности девушка пережила много сложных моментов, и теперь не упускает случая поддержать всех, кто в этом нуждается.

Она периодически выступает на различных мероприятиях, а в своем Instagram-аккаунте старается не только поделиться результатами работы в фешн-индустрии, но и вдохновить подписчиц жить полной жизнью несмотря ни на какие условности, навязанные обществом. Недавно она стала участницей форума WE DAY, созданного для защиты прав и направленного на раскрытие возможностей молодежи, где стала спикером.

Винни Харлоу на форуме WE DAY (фото: instagram.com/winnieharlow)

Хотя ивент и носил официальный характер, многие гости отдали предпочтение расслабленному молодежному стилю. Так поступила и Винни, выбрав сразу несколько трендовых вещей весенне-летнего сезона и виртуозно их обыграв.

24-летняя красавица надела клетчатое платье-рубашку, правда, весьма необычного кроя: удлиненную по краям и с поясом на талии, имитирующим завязанные рукава. Дополнили платье белые кроссовки на рифленой подошве от Dior, а также крупные серьги-кольца. Волосы модели, которые наконец обрели привычный шоколадный оттенок, были вытянуты и слегка завиты в нетугие локоны.

Стильная Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни, по своему обыкновению, с удовольствием позировала, развлекалась с друзьями и публиковала многочисленные фото в своем аккаунте, стараясь продемонстрировать свой образ со всех сторон. И нужно отдать девушке должное: как модные критики, так и поклонники оценили его высоко. "Это огонь, а не женщина", "О боже, ты так великолепна", "Люблю каждую маленькую часть тебя", "Черт побери, как же ты великолепна", "Уникально красива", "Ура, такое вдохновение!"…

К слову, на мероприятии было и множество других знаменитостей, включая Николь Риччи, Селену Гомес, Дженнифер Энистон и Лили Коллинз.

Напомним, ранее в красном латексе и белом парике Винни Харлоу снялась в новом провокационном образе.

Также до этого в откровенном интервью известному глянцу Харлоу рассказала, как прошла путь от изгоя до it girl.