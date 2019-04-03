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В ярко-розовом мини на яхте: Винни Харлоу "зажигает" с друзьями в Майами

Lite » Мода 03.04.2019 - 21:28
В ярко-розовом мини на яхте: Винни Харлоу "зажигает" с друзьями в Майами
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Фотомодель засыпала сеть снимками с отдыха

24-летняя канадская фотомодель Винни Харлоу в последнее время активно снимается, работает и дает интервью. Пора и притормозить. Девушка отправилась на заслуженный отдых в компании друзей и уже несколько дней выкладывает многочисленные фото и видео с различных локаций. Она успела потанцевать на концерте, поесть десертов, отметиться в сториз вместе с мужем Даутцен Крус (пара также недавно отправилась в Майами) и покататься на яхте.

Именно здесь сделала она наибольшее количество снимков и поспешила поделиться ими с подписчиками. Модель позирует в ярко-розовом купальнике и коротком полупрозрачном платье на фоне воды и городского пейзажа. Дополняют ее образ достаточно яркий макияж с накладными ресницами, роскошная укладка и многочисленные украшения: на шею, запястье и даже ноги девушка надела золотые цепочки. 

Винни Харлоу
В ярко-розовом мини на яхте: Винни Харлоу &quot;зажигает&quot; с друзьями в Майами

Винни Харлоу в Майами (фото: instagram.com/winnieharlow)

Выглядит она по-настоящему счастливой и беззаботной, а некоторые снимки получились весьма откровенными. К примеру, на одном фото она позирует топлес, прикрыв грудь руками. На девушке надеты только нижняя часть ее ярко-розового купальника.

"Наносите свой солнцезащитный крем, детки", – добавила она дерзкую подпись.

"Не забывайте и заколки для волос, девушки, ветер сильный", – парировали ее подписчики, как всегда засыпав необычную красавицу лестными комментариями: "Невероятная!", "Ты такая красивая", "Ты выглядишь просто фантастически", "Выглядишь, как вкусная вафля…", "Молочный шоколад…", "Ты невероятная", "ох, эти ноги…", "Боже, мне нужно это платье"…

В ярко-розовом мини на яхте: Винни Харлоу &quot;зажигает&quot; с друзьями в Майами
В ярко-розовом мини на яхте: Винни Харлоу &quot;зажигает&quot; с друзьями в Майами

Винни Харлоу тусит в Майами (фото: instagram.com/winnieharlow)

К слову, также вниманием фолловеров завладели и ярко-розовые с бордовыми вставками кроссовки Винни, в которых она веселится на концерте. "Люди спрашивают меня о моих кроссовках весь день! Это A-Cold-Wall", – написала она, чтобы удовлетворить любопытство подписчиков.

Напомним, ранее Винни Харлоу заворожила откровенной съемкой с экзотическими птицами

Также до этого Харлоу дала откровенное интервью знаменитому глянцу

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