Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует топ-5 образов на зиму

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель воскресила свою популярную рубрику

Роузи Хантингтон-Уайтли давно завела в своем микроблоге постоянную рубрику, где показывает необычные стильные сочетания на все случаи жизни. Но, занятая массой проектов и семейными праздничными делами, долгое время звезда не радовала фолловеров новыми луками. И вот, несколько часов назад, решила исправить ситуацию и опубликовала целую серию образов для зимы. Итак, на какие вещи британская икона стиля советует обратить внимание?

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

В зимнем гардеробе Роузи преобладают темные тона. Особенно в почете total black, но коричневые и жизнерадостные оттенки также играют немаловажную роль. Из аксессуаров даже в холодное время года девушка Джейсона Стетхэма предпочитает солнцезащитные очки. Еще один незаменимый предмет гардероба – черная сумочка, которая отлично подошла ко всем образам.

Роузи обожает черный (фото: instagram.com/rosiehw)

Темные брюки и гольф – вечная классика, которая делает образ любой девушки стильным, а к тому же зрительно «убирает» лишние килограммы. Необычным его также делают детали: присобранные на щиколотках брюки, тонкий пояс с ремнем, а еще – любимые босоножки девушки с квадратным носком. Украинкам, разумеется, придется подобрать более теплый вариант обуви, а в остальном лук точно стоит взять на вооружение.

Роузи учит сочетать трендовые вещи (фото: instagram.com/rosiehw)

Еще один образ, который оценит деловая девушка. Узкие брюки, объемный серый свитер с воротом, заправленный спереди, а также классический пиджак – смотрится невероятно стильно! В завершение лука Роузи подобрала высокие сапоги на каблуке, а также утонченные серьги. Еще одна вариация с похожыми вещами – эти же брюки и пиджак, надетый на черный топ, а также сапоги с присборенными голенищами. Добавляем объемные аксессуары, волосы убираем в гладкую прическу – и можно смело отправляться на важную встречу.

Зимой яркие краски более чем уместны! (фото: instagram.com/rosiehw)

Для тех, кто устал от зимы и хочет ярких красок, есть также пара вариантов образов. Первый – нежно-желтый плащ, высокие сапоги и ярко-голубого оттенка плетеный клачт, который часто появлялся на странице модели летом. Второй – с покорившей всех фэшионист планеты шубой-чебурашкой, джинсами скинни и ботинками на плоской грубой подошве. Просто и стильно!