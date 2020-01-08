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Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє топ-5 образів на зиму

Lite » Мода 08.01.2020 - 19:19
Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє топ-5 образів на зиму
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель воскресила свою популярну рубрику

Роузі Хантінгтон-Уайтлі давно завела у своєму мікроблозі постійну рубрику, де показує незвичайні стильні поєднання на всі випадки життя. Але, зайнята масою проектів і сімейними святковими справами, тривалий час зірка не радувала фоловерів новими луками. І ось, кілька годин тому, вирішила виправити ситуацію і опублікувала цілу серію образів для зими. Отже, на які речі британська ікона стилю радить звернути увагу?

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє топ-5 образів на зиму

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

В зимовому гардеробі Роузі переважають темні тони. Особливо в пошані total black, але коричневі і життєрадісні відтінки також відіграють важливу роль. З аксесуарів навіть у холодну пору року дівчина Джейсона Стетхема обирає сонцезахисні окуляри. Ще один незамінний предмет гардероба – чорна сумочка, яка відмінно підійшла до всіх образів.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє топ-5 образів на зимуРоузі обожнює чорний (фото: instagram.com/rosiehw)

Темні брюки і гольф – вічна класика, яка робить образ будь-якої дівчини стильним, а до того ж візуально «прибирає» зайві кілограми. Незвичайним його також роблять деталі: призібрані на щиколотках штани, тонкий пояс з ременем, а ще – улюблені босоніжки дівчини з квадратним носком. Українкам, зрозуміло, доведеться підібрати більш теплий варіант взуття, а в іншому лук точно варто взяти на озброєння.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє топ-5 образів на зимуУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє топ-5 образів на зимуРоузі вчить поєднувати трендові речі (фото: instagram.com/rosiehw)

Ще один образ, який оцінить ділова дівчина. Вузькі брюки, об'ємний сірий светр з коміром, заправлений спереду, а також класичний піджак – виглядає неймовірно стильно! На завершення лука Роузі підібрала високі чоботи на підборах, а також витончені сережки. Ще одна варіація зі схожими речами – ці ж брюки і піджак, надітий на чорний топ, а також чоботи з призбираними халявами. Додаємо об'ємні аксесуари, волосся прибираємо в гладку зачіску – і можна сміливо вирушати на важливу зустріч.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє топ-5 образів на зимуУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє топ-5 образів на зимуВзимку яскраві фарби більш ніж доречні! (фото: instagram.com/rosiehw)

Для тих, хто втомився від зими і хоче яскравих фарб, є також пара варіантів образів. Перший – ніжно-жовтий плащ, високі чоботи і яскраво-блакитного відтінку плетений клачт, який часто з'являвся на сторінці моделі влітку. Другий – з шубою-чебурашкою, що підкорила всіх фешионіст планети, джинсами скінні і черевики на плоскій грубій підошві. Просто і стильно!

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