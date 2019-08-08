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Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезона

Lite » Мода 08.08.2019 - 18:32
Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезона
Роузи Хантингтон-Уайтли
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Британская модель демонстрирует новую подборку образов

Роузи Хантингтон-Уайтли любит красоту и старается, чтобы все было идеально – от образов до интерьера. По крайней мере, об этом говорит ее страница в Instagram. Здесь 32-летняя модель демонстрирует все свои бьюти-разработки и стильные находки. Несколько часов назад она представила новую подборку нарядов на все случаи жизни.

Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезонаРоузи обожает продумать все до мелочей (фото: instagram.com/rosiehw)

Видимо, Роузи прислушалась к фанатам, которые недавно просили ее рассказать на сайте Rose Inc. о составлении своих луков. Хотя такие серии кадров – не редкость в микроблоге британской иконы стиля. Девушка старается поделиться с подписчиками знаниями, которые почерпнула в мире моды. Тем не менее, каждый раз здесь полно свежих идей и необычных сочетаний, которые можно (и нужно) брать на заметку всем, кто хочет выглядеть не хуже знаменитости.

Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезонаРоузи прислушалась к подписчикам и дала пару стильных советов (фото: instagram.com/rosiehw) 

Итак, чтобы составить стильный лук "от Роузи", достаточно иметь в гардеробе такие вещи. Несколько видов брюк: джинсы-скинни, классические широкие и слегка расклешенные, шорты-велосипедки. Их сочетаем с короткими кроп-топами, рубашками и классическими блузами. Такой комплект отлично подойдет для прогулки по городу, встреч с друзьями, а также для деловых митингов.

Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезонаУроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезонаУроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезонаУроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезона

Фигура Роузи позволяет ей любые эксперименты (фото: instagram.com/rosiehw)

Женственные длинные и узкие юбки миди хорошо смотрятся с объемными пиджаками и свободного кроя рубашками. Есть здесь и платье-пиджак, которое мы уже видели на странице Роузи – оно особенно подойдет обладательницам стройных ног. А вот коралловое платье с широкими рукавами от Givenchy благодаря необычному крою "уберет" лишние сантиметры и сделает образ торжественным и ярким. Оно поможет выделиться на любом светском событии.

Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезонаУроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезонаУроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить трендовые вещи сезонаЖенственные образы на пике популярности (фото: instagram.com/rosiehw)

Дополнить образы Роузи советует утонченными босоножками на высоком каблуке или же своими любимыми мюлями от Bottega Veneta. Из аксессуаров она предпочитает сумку-клатч от этого же бренда, крупные солнцезащитные очки, а также золотистые браслеты, серьги и бусы – куда этим летом без них?

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