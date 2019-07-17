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Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетать

Lite » Мода 17.07.2019 - 19:30
Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетать
Роузи Хантингтон-Уайтли (Фото: instagram.com/rosiehw)

32-летняя супермодель подготовила новую подборку стильных образов

Роузи Хантингтон-Уайтли, помимо роскошных внешних данных, обладает врожденным чувством прекрасного. Поэтому она не может удержаться, чтобы периодически не демонстрировать многочисленным поклонникам умение создавать образы от а до я на любой случай жизни. Несколько часов назад она опубликовала целую серию стильных нарядов. Девушка, похоже, решила показать в ней все мыслимые и немыслимые сочетания. Что ж, мы только рады!

Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетать

Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьРоузи демонстрирует трендовые сочетания лета (фото: instagram.com/rosiehw) 

Итак, укороченные джинсы-скинни модель предлагает носить с простыми футболками, пестрыми блузами и объемными пиджаками. Судя по фото, в почете у Роузи длинные платья сочных оттенков. А также классика: свободную блузу она обожает сочетать с мешковатыми брюками со стрелками. Юбку-карандаш – с топом в бельевом стиле. К слову, в отличие от большинства моделей и блогеров, которые по-прежнему дополняют любой образ массивными кроссовками и другой спортивной обувью, Роузи делает ставку на женственность. Она выбрала для всех нарядов уточненные туфли и босоножки на высоком каблуке и с самым модным носком этого лета – квадратным.

Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетать

Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьРоузи и Джейсон на премьере (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, за женственность и утонченность в свое время и полюбил знаменитую модель ее мужчина Джейсон Стетхэм. В одном из интервью он признался, что хрупкость и красота Роузи буквально сбили его с ног. И по всей видимости, так и не отпускают уже много лет.

Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи и учит их сочетатьРоузи трогательно поздравила будущего мужа с премьерой (фото: instagram.com/rosiehw)

Недавно пара, которую, несмотря на регулярные совместные выходы в свет и признания в любви, СМИ все же регулярно "разлучает", пришла на премьеру фильма Джейсона Стетхэма. Влюбленные появились на красной дорожке в обнимку, демонстрируя полную гармонию в отношениях вопреки слухам. Роузи надела на вечер роскошное "голое" платье с откровенным вырезом. А Джейсон – черный классический костюм. После мероприятия знаменитая красотка буквально засыпала сеть общими забавными снимками, подписав их: "Навсегда его фанат номер один!! Так горжусь тобой, J! Какой экшн! Поздравляю актеров и съемочную группу!".

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