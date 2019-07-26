Икона стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли блеснула стройными ногами и безупречным вкусом

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

32-летняя звезда прирняла участие в новой фотосесии

Роузи Хантингтон-Уайтли известна своим безупречным вкусом и рабочим энтузиазмом. Казалось бы, одна из самых популярных в мире моделей с миллионными контрактами и собственным бизнесом может позволить себе отдохнуть от постоянных съемок. Тем не менее 32-летня красотка не может сидеть без дела. Недавно она приняла участие в жаркой фотосесии, где примерила кожаный костюм в духе байкеров. Такие кадры не оставили равнодушным, пожалуй, никого. Но этого девушке Джейсона Стетхэма показалось мало.

Роузи обожает стильные наряды (фото: instagram.com/rosiehw)

Несколько часов назад британская супермодель показала новые кадры. Она примерила черное объемное платье-жакет с укороченными рукавами на пуговицах, которое открыло ее стройные длинные ноги и подчеркнуло хрупкость фигуры. Дополнили его босоножки на высоких каблуках необычной формы, черные солнцезащитные прямоугольные очки и свелто-бежевый клатч. Укладка и макияж звезды максимально естественны. К слову, в подписи к фото Роузи обозначила, что это ее любимые и самые используемые аксессуары этого лета.

Модель готовит новый проект (фото: instagram.com/rosiehw)

Судя по сториз, красотка снимается для очередного проекта собственного бренда Rose Inc. Напомним, его она организовала не просто как марку косметики, а нечто большее. На странице бренда можно найти массу обучающих видео и идей как для макияжа, так и для прически. Роузи вкладывает в проект всю душу, сама часто снимается в роликах и приглашает знаменитых коллег – визажистов, моделей и других деятелей индустрии.

Роузи в последнее время весьма активна (фото: instagram.com/rosiehw)

При такой активности не забывает она и о семье. Девушка – настоящая поддержка, критик и главная фанатка своего знаменитого возлюбленного. Она неустанно постит трогательные фото с Джейсоном, в подписях рассказывая, как она его любит и гордится. Совсем недавно состоялась премьера его нового фильма, куда Роузи отправилась вместе со Стетхэмом. Звезды выглядели так, словно они только встретились – влюбленные, счастливые, они постоянно обнималась и целовались. А между тем их сыну недавно исполнилось уже 2 года.