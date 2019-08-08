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Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезону

Lite » Мода 08.08.2019 - 18:32
Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезону
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Британська модель демонструє нову підбірку образів

Роузі Хантінгтон-Уайтлі любить красу і намагається, щоб все було ідеально – від образів до інтер'єру. Принаймні, про це говорить її сторінка в Instagram. Тут 32-річна модель демонструє всі свої б'юті-розробки і стильні знахідки. Кілька годин тому вона представила нову добірку нарядів на всі випадки життя.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезонуРоузі обожнює продумати все до дрібниць (фото: instagram.com/rosiehw)

Мабуть, Роузі прислухалася до фанатів, які недавно просили розповісти на сайті Rose Inc. про складання своїх луків. Хоча такі серії кадрів – не рідкість в мікроблозі британської ікони стилю. Дівчина намагається поділитися з фоловерами знаннями, які почерпнула у світі моди. Тим не менше, кожен раз тут повно свіжих ідей і незвичайних поєднань, які можна (і потрібно) брати на замітку всім, хто хоче виглядати не гірше знаменитості.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезонуРоузі прислухалася до послідовувачів і дала пару стильних порад (фото: instagram.com/rosiehw)

Отже, щоб скласти стильний лук "від Роузі", достатньо мати в гардеробі такі речі. Кілька видів штанів: джинси-скінні, класичні широкі і злегка розкльошені, шорти-велосипедки. Їх поєднуємо з короткими кроп-топами, сорочками і класичними блузами. Такий комплект чудово підійде для прогулянки по місту, зустрічей з друзями, а також для ділових мітингів.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезонуУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезонуУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезонуУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезону

Фігура Роузі дозволяє їй будь-які експерименти (фото: instagram.com/rosiehw)

Жіночні довгі і вузькі спідниці міді добре виглядають з об'ємними піджаками і вільного крою сорочками. Є тут і плаття, піджак, яке ми вже бачили на сторінці Роузі – воно особливо підійде власницям струнких ніг. А ось коралова сукня з широкими рукавами від Givenchy завдяки незвичайному крою "прибере" зайві сантиметри і зробить образ урочистим і яскравим. Вона допоможе виділитися на будь-якій світській події.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезонуУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезонуУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезонуЖіночні образи на піку популярності (фото: instagram.com/rosiehw)

Доповнити образи Роузі радить витонченими босоніжками на високому каблуці або ж своїми улюбленими мюлями від Bottega Veneta. З аксесуарів вона надає перевагу сумці-клатчу від цього ж бренду, великим сонцезахисним окулярам, а також золотистим браслетам, сережкам та намисту – куди цього літа без них?

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