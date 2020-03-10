Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 трендовых образов весны

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель показала массу стильных образов

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая давно не радовала поклонников подборками стильных образов, решила исправить ситуацию. 32-летняя модель показала целую серию луков, которые составила из самых трендовых вещей сезона. Берем на заметку!

Роузи умеет преподнести любой образ (фото: instagram.com/rosiehw)

В этот раз британская икона стиля решила сделать упор на классические образы. За их основу Роузи взяла брюки: как широкие с высокой посадкой, так и узкие скинни. Сочетать их возлюбленная Стетхэма предлагает с футболками, блузами, а также – с объемными пиджаками и легкими жакетами. Как обычно, благодаря фото Роузи можно вдохновиться как на составление безупречного офисного образа, так и ненавязчивого – для прогулок и поездок.

Для деловых встреч и переговоров Роузи, как истинная бизнесвумен, предлагает надевать классические вещи и разбавлять их яркими деталями. К примеру, черные брюки дополнить белой простой футболкой, бежевым жакетом, а также ультрамодными босоножкам и сумке им в тон.

Модель в новых луках (фото: instagram.com/rosiehw)

Не менее эффектным получился лук, где она удачно соединила лаконичный черный с "кричащей" фуксией. Также Роузи показала, что всего лишь сменой жакета можно добиться совершенного нового "звучания" образа. Те же черные брюки и топ она дополнила кожаным коричневым пиджаком, подобрала к ним другую обувь, темные солнцезащитные очки и сумочку на цепочке – стильный образ готов!

Звезда демонстрирует безупречные весенние луки (фото: instagram.com/rosiehw)

Не менее выигрышно смотрится стройная звезда в узких брюках. Она носит их с удлиненными пиджаками, укороченной курткой, длинным тренчем, а также жакетом с накладными карманами в стиле сафари. Чередуя утонченную обувь и массивные ботинки на толстой подошве, она сумела обыграть похожие вещи по-разному.

Из аксессуаров, как обычно, знаменитость предпочла вещи своего любимого бренда – Bottega Veneta. Напомним, модель давно дружит с креативным директором марки Даниэлем Ли. И является негласным лицом бренда, который уже давно ассоциируется со знаменитой красавицей.