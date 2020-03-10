ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весни

Lite » Мода 10.03.2020 - 18:20
Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весни
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель показала масу стильних образів

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка давно не радувала шанувальників підбірками стильних образів, вирішила виправити ситуацію. 32-річна модель показала цілу серію луків, які склала з найбільш трендових речей сезону. Беремо на замітку!

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весниУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весниУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весни

Роузі вміє піднести будь-який образ (фото: instagram.com/rosiehw)

Цього разу британська ікона стилю вирішила зробити упор на класичні образи. За їх основу Роузі взяла штани: як широкі з високою посадкою, так і вузькі скінні. Поєднувати їх кохана Стетхема пропонує з футболками, блузами, а також – з об'ємними піджаками і легкими жакетами. Як зазвичай, завдяки фото Роузі можна надихнутися на складання бездоганного офісного образу, так і ненав'язливого – для прогулянок і поїздок.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весниУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весниУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весни

Для ділових зустрічей і переговорів Роузі, як справжня бізнес-вумен, пропонує надягати класичні речі і розбавляти їх яскравими деталями. Наприклад, чорні штани доповнити простою білою футболкою, бежевим жакетом, а також витонченими босоніжкам і сумкою їм в тон.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весни

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весниУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весниМодель в нових луках (фото: instagram.com/rosiehw)

Не менш ефектним вийшов лук, де вона вдало поєднала лаконічний чорний з "кричущою" фуксією. Також Роузі показала, що лише зміною жакета можна домогтися досконалого нового "звучання" образу. Ті ж чорні штани і топ вона доповнила коричневим шкіряним піджаком, підібрала до них інше взуття, темні сонцезахисні окуляри та сумочку на ланцюжку – стильний образ готовий!

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весни

Зірка демонструє бездоганні весняні луки (фото: instagram.com/rosiehw)

Не менш виграшно виглядає струнка зірка у вузьких штанях. Вона носить їх з видовженими піджаками, укороченою курткою, довгим тренчем, а також жакетом з накладними кишенями в стилі сафарі. Чергуючи витончене взуття і масивні черевики на товстій підошві, вона зуміла обіграти схожі речі по-різному.

З аксесуарів, як зазвичай, знаменитість обрала речі свого улюбленого бренду – Bottega Veneta. Нагадаємо, модель давно дружить з креативним директором марки Даніелем Чи. І є негласним обличчям бренду, який вже давно асоціюється з відомою красунею.

Морська богиня: Алессандра Амбросіо похвалилася пишними грудьми у відвертому купальнику Напівоголена в обіймах коханого: Барбара Палвін знялася у відвертій фотосесії зі своїм хлопцем
Новини України модельРоузі Хантінгтон-Уайтлі
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся