Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 трендових образів весни

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель показала масу стильних образів

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка давно не радувала шанувальників підбірками стильних образів, вирішила виправити ситуацію. 32-річна модель показала цілу серію луків, які склала з найбільш трендових речей сезону. Беремо на замітку!

Роузі вміє піднести будь-який образ (фото: instagram.com/rosiehw)

Цього разу британська ікона стилю вирішила зробити упор на класичні образи. За їх основу Роузі взяла штани: як широкі з високою посадкою, так і вузькі скінні. Поєднувати їх кохана Стетхема пропонує з футболками, блузами, а також – з об'ємними піджаками і легкими жакетами. Як зазвичай, завдяки фото Роузі можна надихнутися на складання бездоганного офісного образу, так і ненав'язливого – для прогулянок і поїздок.

Для ділових зустрічей і переговорів Роузі, як справжня бізнес-вумен, пропонує надягати класичні речі і розбавляти їх яскравими деталями. Наприклад, чорні штани доповнити простою білою футболкою, бежевим жакетом, а також витонченими босоніжкам і сумкою їм в тон.

Модель в нових луках (фото: instagram.com/rosiehw)

Не менш ефектним вийшов лук, де вона вдало поєднала лаконічний чорний з "кричущою" фуксією. Також Роузі показала, що лише зміною жакета можна домогтися досконалого нового "звучання" образу. Ті ж чорні штани і топ вона доповнила коричневим шкіряним піджаком, підібрала до них інше взуття, темні сонцезахисні окуляри та сумочку на ланцюжку – стильний образ готовий!

Зірка демонструє бездоганні весняні луки (фото: instagram.com/rosiehw)

Не менш виграшно виглядає струнка зірка у вузьких штанях. Вона носить їх з видовженими піджаками, укороченою курткою, довгим тренчем, а також жакетом з накладними кишенями в стилі сафарі. Чергуючи витончене взуття і масивні черевики на товстій підошві, вона зуміла обіграти схожі речі по-різному.

З аксесуарів, як зазвичай, знаменитість обрала речі свого улюбленого бренду – Bottega Veneta. Нагадаємо, модель давно дружить з креативним директором марки Даніелем Чи. І є негласним обличчям бренду, який вже давно асоціюється з відомою красунею.