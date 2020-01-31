ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Идеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезона

Lite » Мода 31.01.2020 - 21:29
Идеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезона
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель порадовала новым аутфитом

Роузи Хантингтон-Уайтли продолжает составлять идеальные образы, вдохновляя подписчиков на стильные эксперименты. В этот раз британская икона стиля показала деловой ансамбль, который соединил в себе сразу несколько трендов. Берем на вооружение!

Идеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезона

Модель знает, как привлечь внимание (фото: instagram.com/rosiehw)

Для своего аутфита Роузи выбрала широкие брюки со стрелками горчичного оттенка, а также белый тонкий облегающий свитер. Образ дополнили босоножки на высокой шпильке, а также одно из самых модных украшений в сезоне весна-лето 2020 – колье-цепь. "Грубые" украшения отлично контрастируют с нежными оттенками и в целом выверенным стилем Роузи. Словно подчеркивая, что "правильность" в ней граничит с дерзостью и бунтарством.

Идеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезонаИдеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезона

Новый образ Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

Макияж она сделала с нежными чувственными приглушенными красками на губах и щеках, глаза подчеркнула тонкими изысканными стрелками. Волосы уложила в свою любимую укладку – пляжные волны. К слову, девушка даже записала видео, где раскрыла секрет, как повторить такую укладку в домашних условиях.

Идеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезона

Черный особенно к лицу блондинкам (фото: instagram.com/rosiehw)

А вот для вечернего выхода модель предлагает более соблазнительный вариант. Черные брюки она комбинирует с черной блузой с откровенным вырезом практически до пупка. Изюминку образу придает и ремень с золотистой массивной пряжкой, а также украшения ему в тон. Total black образ дополнил лаконичный клатч квадратной формы.

Идеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезонаИдеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезонаРоузи любит показывать свой интерьер (фото: instagram.com/rosiehw)

Также с помощью своего микроблога Роузи продолжает демонстрировать и личные предпочтения в интерьере. Натуральные оттенки, природные материалы и обилие цветов – вот главные составляющие идеального пространства для тонкой натуры Роузи. Интересно, что посты с деталями ее дома и офиса вызывают не меньший ажиотаж у фолловеров звезды, чем ее стильные образы.

Полуголая в воде: Белла Хадид блеснула стройным телом в "мокрой" съемке Полуголая на мотоцикле: 53-летняя Синди Кроуфорд блистает в откровенной съемке для глянца
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь