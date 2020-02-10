Я подавала кофе и опустошала пепельницы: Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, каким был ее путь к успеху

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Звезда украсила новую обложку

Роузи Хантингтон-Уайтли стала героиней нового выпуска французского глянцевого журнала Madame Figaro. 32-летняя модель позирует полуобнаженной в стильных образах бежевого оттенка. Некоторые снимки получились весьма провокационными: девушка Джейсона Стетхэма предстала с голой грудью в соблазнительных позах.

Роузи в новой съемке (фото: instagram.com/rosiehw)

Помимо подборки безупречных нарядов, журнал порадовал и откровенным интервью со звездой. Модель поведала о покорении модельного мира, а также о своем видении красоты. Будущая звезда родилась в семье географа и преподавателя фитнеса, на юго-западе Англии. Жизнь в достаточно обеспеченной семье в сельской местности обещала быть стабильной и защищенной. «Но я хотела, чтобы в жизни были путешествия, открытия, движение и встречи… Как у моделей, жизни которых я изучала в многочисленных журналах. Этот мир манил меня, и очень рано я решила, что буду принадлежать ему. Когда я была маленькой, я хотела выглядеть, как Кейт Мосс, я любила моду… Я мечтала о чем-то другом».

Модель для Madame Figaro (фото: instagram.com/rosiehw)

Позже была стажировка в модельном агентстве в Лондоне. «Я подавала кофе, я опустошала пепельницы, я ходила на съемочную площадку, меня никто не замечал, но я уже любила этот мир», – вспоминает она. А за ней и головокружительный успех после первой же съемки.

Сейчас супермодель и молодая мама больше времени уделяет своему бизнесу, построив собственную бьюти-компанию. «Очень рано из-за моих юношеских прыщей я знала, что кожу нужно поддерживать хорошими продуктами. Затем, наблюдая за тем, как моя мама наносит макияж, я осознала всю силу макияжа: он трансформирует нас, украшает лицо, влияет на нашу индивидуальность, делает нас сильнее или мягче. Наконец, проведя сотни часов в руках величайших визажистов, я приобрела опыт, который хотела бы использовать в сообществе женщин, увлеченных красотой, которые следуют за мной в Instagram». Но одной косметики для красоты мало, добавляет звезда.

Фото вышди очень откровенными (фото: instagram.com/rosiehw; madame.lefigaro.fr)

«Для меня, красота – это не только правильная помада или крем... Нет, красота исходит от решимости каждого сделать все, чтобы осуществить свои мечты. Я твердо верю, что разочарование выглядит плохо. Это ядовитое чувство возникает, как только вы не боретесь, чтобы исполнить свои мечты. Вам никто ничего не принесет на подносе. Вы должны бороться, чтобы получить то, что вы хотите. Этот интимный бой, в котором каждый сражается сам с собой, для меня также секрет красоты. Я всегда была очень решительной», – откровенничает Роузи.