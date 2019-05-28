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Уроки стилю: Роузі Хантингтион-Уайтлі показала, як носити головний відтінок літа

Lite » Мода 28.05.2019 - 20:29
Уроки стилю: Роузі Хантингтион-Уайтлі показала, як носити головний відтінок літа
Роузі Хантингтион-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель демонструє образ total white

Роузі Хантингтион-Уайтлі обожнює білий відтінок. 32-річна британка регулярно радує шанувальників стильними образами, які включають цей колір. А напередодні літа таких образів стало ще більше.

Уроки стилю: Роузі Хантингтион-Уайтлі показала, як носити головний відтінок літаУроки стилю: Роузі Хантингтион-Уайтлі показала, як носити головний відтінок літа

32-річна красуня регулярно радує шанувальників стильним вбранням (фото: instagram.com/rosiehw)

Так, кілька годин тому знаменита красуня представила новий ансамбль total white. Ніжну шовкову сукню в білизняному стилі вона доповнила кремового відтінку жакетом і витонченими босоніжками. В руках Роузі тримає атласний клатч, а на шиї і в вухах у неї поблискують вишукані прикраси з дорогоцінними каменями.

Уроки стилю: Роузі Хантингтион-Уайтлі показала, як носити головний відтінок літаРоузі показала черговий ансамбль в ніжних тонах (фото: instagram.com/rosiehw)

Такий стильний ансамбль не могли не оцінити її шанувальники. Вони буквально підірвали мережу захопленими коментарями.

  • Ти прекрасна!
  • Мені потрібен цей чудовий наряд
  • О боже, цей образ!
  • Завжди класична і шикарна
  • Дівчина-мрія
  • Прекрасна Роузі
  • Ексклюзивно! Чудово! Божественно!
  • Вау!
  • Чудово!
  • Ти просто леді
  • Ох, ти так прекрасна
  • Лялечка
  • Мені подобається цей образ з ніг до голови
  • Найпрекрасніша і елегантна
  • Мені подобається кожна деталь

Уроки стилю: Роузі Хантингтион-Уайтлі показала, як носити головний відтінок літаУроки стилю: Роузі Хантингтион-Уайтлі показала, як носити головний відтінок літаРоузі джерело натхнення і гарного настрою для своїх передплатників (фото: instagram.com/rosiehw)

До Речі, Роузі вже давно помітила, що її фоловери люблять її пости з нарядами. Іноді дівчина спеціально для них робить цілі добірки. Також вона як засновниця свого косметичного бренду Rose Inc. надихає шанувальників різноманітними варіаціями макіяжу. Супермодель і колишній «ангел» Victoria's Secret має величезний досвід роботи з кращими візажистами і давно перейняла у них масу професійних секретів. Так, вона сама може вдало підібрати макіяж під будь створених нею образів. А також на легко і доступно пояснити це своїм фанам.

Уроки стилю: Роузі Хантингтион-Уайтлі показала, як носити головний відтінок літаРоузі зі своїм коханим Джейсоном Стетхемом (фото: instagram.com/rosiehw)

Ще одна улюблена тема з тих пір, як вона народила своєму коханому Джейсону Стэтхему сина – материнство. Так, на день Матері, який відзначався 13 травня, вона поділилася цілою серією знімків з малюком, нарешті показавши його личко.

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