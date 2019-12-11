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Уроки стилю: Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити шкіряні штани

Lite » Мода 11.12.2019 - 21:35
Уроки стилю: Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити шкіряні штани
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна зірка показала безпрограшний образ

Кайлі Дженнер – яскрава дівчина, що обожнює модні речі і незвичайні аутфіти. І хоча іконою стилю її назвати не можна, дечому вона все ж може навчити своїх послідовниць. Приміром, як поєднувати мастхев сезону – шкіряні штани. У Кайлі, до речі, є декілька шкіряних штанів. А ще вона любить вдягати шкіряні сукні, плащі, комбінезони. Так як знає: ніщо так не підкреслить її знамениті форми і не зробить образ спокусливим і зухвалим.

Уроки стилю: Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити шкіряні штаниУроки стилю: Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити шкіряні штаниКайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для нічного виходу в світ Кайлі обрала незвичайну модель – штани світло-коричневого відтінку з високою талією, перехоплені на щиколотках. Такий фасон зробив зірку візуально стрункішою. Ідеальним доповненням до них став джемпер бежевого відтінку з нарочито видовженими рукавами, який Дженнер заправила в штани. А завершили його маленька сумочка і лакові туфлі в тон всьому вбранню. З аксесуарів вона вибрала кільце з великим каменем. Останній штрих – яскравий мейк-ап з виразними стрілками, а також укладенеі завитками волосся. «Ніч дівчат», – написала Кайлі, натякаючи, що їх з подружками чекає веселий вечір.

Уроки стилю: Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити шкіряні штаниКайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, в сторіз вона також показала малу Стормі. Дівчинка, яка часто супроводжує знамениту маму навіть під час зустрічей з її подругами, вночі, звичайно ж, приєднатися до неї не могла. Але перед виходом бізнесвумен вирішила ще раз продемонструвати свої материнські почуття. Вона зробила кумедне фото на тлі стіни, де обнімає дочку.

Уроки стилю: Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити шкіряні штаниКайлі вибрала чудовий образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, нещодавно разом з малятком і подругою Кайлі побувала на відпочинку. Вони каталися на скейтабордах, насолоджувалися зимовими видами і робили масу фото в брендових вбраннях. Такий ретріт Кайлі влаштувала після презентації різдвяної колекції, яка вимагала багато сил і часу. А також після розставання з колишнім коханим і батьком її дитини Тревісом Скоттом. Як відомо, зараз пара взяла паузу у відносинах, але рідні та шанувальники все ж сподіваються, що інста-діва і репер зійдуться.

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Новини України Кайли Дженнер
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