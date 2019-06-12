Украинский дизайнер и fashion-эксперт раскрыла секреты создания стильного образа

Известный украинский дизайнер и fashion-эксперт Анастасия Иванова провела в Киеве закрытый мастер-класс на тему "Дресс-код светских и публичных мероприятий". Специальной гостьей мероприятия стала певица и телеведущая LILU. Мастер-класс посетили певицы Анна Добрыднева и ILLARIA, телеведущая Мирослава Ульянина, а также топовые украинские fashion-, beauty- и бизнес-блогеры.

LILU, Анастасия Иванова и Анна Добрыднева (фото: пресс-служба Анастасии Ивановой)

На мастер-классе обсуждали разные виды дресс-кода и детально разбирали те образы, которые соответствуют каждому из них.

"Каждая девушка и женщина время от времени посещает мероприятия, требующие определенного дресс-кода, – говорит fashion-эксперт Анастасия Иванова. – Поэтому важно изучать культуру этикета и стиля - чтобы избегать ошибок, выбирая тот или иной образ для мероприятий, всегда быть на высоте и выглядеть соответствующе моменту".

Анастасия рассказала гостям о всех нюансах создания образа (фото: пресс-служба Анастасии Ивановой)

"Во время мастер-класса мы осбуждали уместность нарядов и аксессуаров для разного рода мероприятий, – делится Анастасия Иванова. – Говорили о тех или иных табу. О том, как правильно подобрать сумку и аксессуары. Как, выбирая наряд по дресс-коду, правильно и грамотно подчеркивать свои достоинства, как учитывать свой возраст, время года, профессию и место, куда вы собираетесь".

У Анастасии Ивановой одеваются многие украинские звезды (фото: пресс-служба Анастасии Ивановой)

Особое внимание на мастер-классе уделили самым распространенным видам дресс-кода – вечернему и "коктейль". В частности, гости узнали, на какие светские мероприятия обязательно необходимо надевать платья в пол, а на какие допустимы мини. А также о том, когда можно к платью выбрать босоножки, а когда нужно обязательно быть в туфлях. Что касается дресс-кода "коктейль", то он, по словам Анастасии Ивановой, является одним из самых опасных – диктует в первую очередь платье, но запрещает сочетать его с обувью на низком ходу.

Телеведущая Мирослава Ульянина (фото: пресс-служба Анастасии Ивановой)

Мастер-класс о секретах светского дресс-кода стал частью серии закрытых авторских встреч Анастасии Ивановой, гостьями которых традиционно становятся известные украинские блогеры, успешные бизнес-леди, а также популярные певицы, актрисы и телеведущие.