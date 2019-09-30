Украинский дизайнер блистает на подиуме с Айшварией Рай, Энди Макдауэлл и Евой Лонгорией

Фешн-шоу L'oreal Paris Le Défilé, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже, как обычно собрало целое созвездие знаменитостей. Здесь блистали Даутцен Крез, Ева Лонгория, Айшвария Рай, Энди Макдауэлл и другие посланницы бренда. Сюрпризом стало появление на подиуме еще одной знаменитости. Моделью на роскошном показе выступила известный украинский дизайнер Екатерина Сильченко. Талантливую девушку пригласили к участию в шоу, так как она стала лицом L’Oreal в Украине.

На подиум вышли все посланницы бренда (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Для каждой участницы был подобран стильный образ, продуманный до мелочей. Наряды от лучших марок из последних коллекций, в том числе от Balmain, Elie Saab, Etudes, Karl Lagerfeld, Koche и других идеально дополнил макияж от знаменитого косметического бреда. В конце шоу зрителей ждал настоящий сюрприз: на сцену вышел сын Евы Лонгории – годовалый Сантьяго. Малыш был как всегда весел и активен, но уже через несколько минут участия в фешн-действе заснул на руках у мамы. Такая трогательная нота еще больше подчеркнула, что шоу – это гимн женственности.

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Катя примерила для показа черный костюм: брюки с завышенной талией и шелковый топ с необычным и весьма откровенным вырезом. В своем микроблоге модельер добавила несколько фото, а также написала длинный пост, где делится радостной новостью и своими впечатлением от шоу.

Катя осталась в восторгеот показа (фото: instagram.com/katyasilchenko)

"Мои друзья! Это был не показ) Это настоящий гимн женщинам: сильным, достойным, уверенным, веселым, благородным! Была такая концентрация невероятной энергии (ощущение, что ты в потоке) мы и смеялись, плакали от счастья, музыка завораживала, мурашки по телу... Настолько сильно пробрало меня и Каждого зрителя в зале! Теперь я точно знаю, что L’Oréal Paris – это не только косметика, это целая философия о женщине, и как же я рада быть частью этой команды", – написала Сильченко.