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Женщина-мечта: Ева Лонгория восхитила безупречной фигурой в стильном наряде от Balmain

Lite » Мода 27.09.2019 - 20:33
Женщина-мечта: Ева Лонгория восхитила безупречной фигурой в стильном наряде от Balmain
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

44-летняя звезда посетила показ Balmain

Ева Лонгория – давняя подруга Оливье Рустена и его творчества – часто блистает на светских ивентах в платьях от известного французского дизайнера. На показ новой коллекции Balmain она тажке надела стильный костюм от этого дома. Черный шелковый комбинезон с глубоким декольте, поясом и объемными складками на бедрах она сочетала с объемным пиджаком с рядом крупных пуговиц. Дополнили картину босоножки на устойчивом каблуке в виде эмблемы бренда, а также сумочка-портфель этой марки.

Женщина-мечта: Ева Лонгория восхитила безупречной фигурой в стильном наряде от BalmainЕва Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Такой наряд из-за сложности кроя зрительно может прибавить пару килограммов, а потому позволить его себе могла только обладательница модельной фигуры. Нужно отметить, что Ева, которая в последнее время приятно удивляет публику своим безупречным телом, выглядела в нем просто отлично. Отдельного внимания также ее прическа и макияж – к слову, на них в своих сториз остановилась и сама актриса.

Под фото, которое опубликовала Лонгория, собралось множество восхищенных комментариев. Фолловеры отметили, что Еве невероятно идет такой наряд, а также что она выглядит очень молодо и свежо.

Женщина-мечта: Ева Лонгория восхитила безупречной фигурой в стильном наряде от BalmainЕва полностью вернулась в форму (фото: instagram.com/evalongoria)

В Париж модель прилетела вместе со своим сыном Сантьяго. На одном из кадров она позирует с ним на фоне Эйфеловой башни. Счастливые мама и сын наслаждаются прекрасным видом на вечерний Париж, а тажке сладостями. «Парижские ночи с моим мужчиной», – трогательно подписала снимок Ева.

Женщина-мечта: Ева Лонгория восхитила безупречной фигурой в стильном наряде от BalmainЕва и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева – настоящая активистка и борец за права женщин. Недавно она снялась для кампании, цель которой – поддержать работающих звездных мам. Суть в том, что даже не красную ковровую дорожку она взяла с собой сына. Так что своим поступком Ева подтверждает – совмещать материнство с многочисленными поездками вполне возможно.

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