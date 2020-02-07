Украинка Анна Гомонова блистала на показах моды от кутюр в Лувре (фото)

Анна Гомонова (фото: пресс-служба)

Анна Гомонова также поделилась восторженными отзывами о ярком опыте

Украинскую красавицу Анну Гомонову пригласили принять участие в престижном шоу от кутюр в Париже – 34-м «Oriental Fashion Show», которое прошло в Лувре. Событие состоялось в рамках Французской недели моды. В показах приняли участие более 20 дизайнеров из Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Туниса, Марокко, Италии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ливана и других стран.

“В первый день были нескончаемые примерки и репетиции шоу дизайнеров. А во второй день – с 10 утра начались нон-стоп показы Oriental Fashion Show, которое состоялось в рамках Paris Fashion Week 2020. Кроме показов, у меня прошла фотосессия в Лувре для известного мирового глянца, который скоро появится в продаже” – поделилась модель и художница Анна Гомонова.

Интересно, что изначально Анна летела в Париж по приглашению двух дизайнеров, принять участие в их показах. Но наша красавица так впечатлила других дизайнеров своей эффектной внешностью, что сразу получила приглашения более чем от десяти дизайнеров выйти на подиум в их показах. Гомонова призналась, что была очень рада этим приглашениям, однако нескольким дизайнерам ей все же пришлось отказать, из-за очень плотного графика и большой нагрузки.

“Участие в неделе моды во Франции - это большая ответственность. Каждый свой выход на подиум я хотела сделать впечатляющим. Я просыпалась в 6 утра. И уже с 8 часов меня начинали готовить к показу - делали макияж, прическу, надевали сложные платья. Как только показ завершался, моментально начиналась подготовка к следующему. И так нон-стоп до 11 вечера. Была большая усталость от ритма и количества показов за один день. Ноги гудели, но я получила в свой адрес массу комплиментов от дизайнеров, организаторов и зрителей.” - рассказала Анна Гомонова о своем участии в неделе моды во Франции.

На подиуме Oriental Fashion Show Анна Гомонова поражала своей изысканностью и красотой. А в свободное время красавица наслаждалась атмосферой Франции, прогуливаясь по историческим местам Парижа.

После показов Анну пригласили стать Амбассадором линии люксовой французской косметики Лазурного побережья. Среди клиентов этой косметики: принцесса Монако и ее семья, семья Пастор и многие знаменитости. Косметика представлена в Монако, Каннах, Дубай, на Сан-Барт, Марракеш.