Українка Анна Гомонова блищала на показах моди від кутюр в Луврі (фото)

Анна Гомонова (фото: прес-служба)

Анна Гомонова також поділилася захопленими відгуками про яскравий досвід

Українську красуню Анну Гомонову запросили взяти участь у престижному шоу від кутюр в Парижі – 34-му «Oriental Fashion Show», яке пройшло у Луврі. Подія відбулася в рамках Французького тижня моди. У показах взяли участь більш ніж 20 дизайнерів з Єгипту, Саудівської Аравії, Кувейту, Тунісу, Марокко, Італії, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Лівану та інших країн.

"У перший день була безліч примірок та репетицій шоу дизайнерів А на другий день – з 10 ранку розпочались нон-стоп покази Oriental Fashion Show, яке пройшло в рамках Paris Fashion Week 2020. Окрім показів, у мене ще відбулася зйомка в Луврі для відомого світового глянцю, який скоро з'явиться у продажу" – поділилася модель та художниця Анна Гомонова.

Цікаво, що спочатку Анна летіла до Парижу на запрошення двох дизайнерів, взяти участь в їхніх показах. Але наша красуня так вразила інших дизайнерів своєю ефектною зовнішністю, що відразу отримала запрошення більш ніж від десяти дизайнерів вийти на подіум в їх показах. Гомонова зізналася, що була дуже рада цим запрошенням, однак кільком дизайнерам їй все ж довелося відмовити через дуже щільний графік і велике навантаження.

"Участь у тижні моди у Франції - це велика відповідальність. Кожен свій вихід на подіум я хотіла зробити вражаючим. Я прокидалася о 6 ранку. І вже з 8 години мене починали готувати до показів - робили макіяж, зачіску, одягали складні сукні. Як тільки показ завершувався, у цей же момент розпочиналася підготовка до наступного. І так нон-стоп до 11 вечора. Була велика втома від ритму та кількості показів за один день. Ноги гули, але я отримала на свою адресу безліч компліментів від дизайнерів, організаторів та глядачів." - розповіла Анна Гомонова про свою участь в тижні моди у Франції.

На подіумі Oriental Fashion Show Анна Гомонова вражала своєю вишуканістю та красою. А у вільний час красуня насолоджувалася атмосферою Франції, прогулюючись історичними місцями Парижу.

Після показів Анну запросили стати Амбасадором лінії люксової французької косметики Лазурного узбережжя. Серед клієнтів цієї косметики: принцеса Монако та її родина, сім’я Пастор та багато хто із зірок. Косметика представлена у Монако, Каннах, Дубай, на Сан-Барт, Маракеш.