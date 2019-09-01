Ukrainian Fashion Week весна-лето 2020: как прошел первый день самого модного события сезона

Ukrainian Fashion Week – одно из самых ярких культурных событий столицы, которое давно вышло за рамки показов. В этом году, помимо 45-ти шоу и презентаций с участием 64-х брендов, гостей ждут 5 специальных проектов, 6 лекций и масса интересных локаций.

В «Мистецьком арсенале», как всегда, собираются причастные к модному бизнесу гости, представители прессы, блогеры, а также многочисленные знаменитости. А потому здесь можно не только изучить коллекциии будущего сезона, но и вдохновиться street-style-образами.

UFW SS 2020 (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

В первый день, 31 августа, свои шоу показали ArtemKlimchuk, Elena Burenina, Poustovit, Gasanova, Gudu, A.M.G, Finch, Rybalko & Життєлюб, Karavay и Frolov. Многие из перечисленных дизайнеров сотрудничают со звездами, которые пришли поддержать любимые бренды. Среди гостей первого дня были замечены Ольга Фреймут, Екатерина Кухар, Руслан Багинский, Кейт Андервуд, Таня Богдан, Катя Сильченко, Алена Лавренюк, Соня Забуга, Елизавета Юрушева, Татьяна Терехова и многие другие.

UFW SS 2020 (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Судя по коллекциям первого дня, можно сказать, что направление в будущем сезоне задают женственность и классика. Летящие силуэты, цветочный и так полюбившийся всем леопардовый принт, пышные оборки, обилие розового и подчеркнутая сексуальность – все это было представлено на подиумах. Вместе с тем строгих костюмов, свободных жакетов, блуз-оверсайз и элегантного минимализма также достаточно. Изучаем лучшие образы!

Poustovit (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

GUDU (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Elena Burenina (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

​​​​​​Gasanova (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)