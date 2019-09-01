Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезону

Ukrainian Fashion Week – одна з найяскравіших культурних подій столиці, що давно вийшла за рамки показів. У цьому році, крім 45-ти шоу і презентацій з участю 64-х брендів, гостей чекають 5 спеціальних проектів, 6 лекцій і маса цікавих локацій.

В «Мистецькому арсеналі», як завжди, збираються причетні до модного бізнесу гості, представники преси, блогери, а також численні знаменитості. А тому тут можна не тільки вивчити колекції майбутнього сезону, але і надихнутися street-style-образами.

UFW SS 2020 (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

У перший день, 31 серпня, свої шоу показали ArtemKlimchuk, Elena Burenina, Poustovit, Gasanova, Gudu, A. M. G, Finch, Rybalko & Життєлюб, Karavay і Frolov. Багато хто з перерахованих дизайнерів співпрацюють з зірками, які прийшли підтримати улюблені бренди. Серед гостей першого дня були помічені Ольга Фреймут, Катерина Кухар, Руслан Багінський, Кейт Андервуд, Таня Богдан, Катя Сільченко, Олена Лавренюк, Соня Забуга, Єлизавета Юрушева, Тетяна Терехова та інші.

UFW SS 2020 (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Судячи по колекціях першого дня, можна сказати, що напрямок в майбутньому сезоні задають жіночність і класика. Плавні силуети, квітковий і леопардовий принт, пишні волани, велика кількість рожевого і підкреслена сексуальність – все це було представлено на подіумах. Разом з тим костюмів, вільних жакетів, блуз-оверсайз і елегантного мінімалізму також достатньо. Вивчаємо кращі образи!

Poustovit (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

GUDU (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Elena Burenina (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Gasanova (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)