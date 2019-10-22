Удачный выбор! Кейт Миддлтон удивила стилем в платье с "коралловым" принтом

Популярная британская радиостанция BBC Radio 1 уже давно учредила собственную музыкальную премию Teen Awards. В этом году участники будут бороться в 14-ти категориях. Голосование уже открыто и продлится до 1-го ноября. Победителей объявят 24 ноября, в день церемонии награждения. Среди претендентов на победу фигурируют такие артисты, как Эд Ширан, Ариана Гранде, Билли Айлиш, Шон Мендес с Камилой Кабелло, Тейлор Свифт и другие.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на встрече (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Помимо музыкальных, есть на Radio 1 специальная категория – Teen Heroes 2019. За победу сражаются дети, страдающие от различных заболеваний, но при этом продолжающие вести активную деятельность на благо ближних. В этом году уже определились три человека, получивших звание "Подросток-герой" Radio 1: Хейзел, Рэйчел и Скарлетт. Все они вместе еще с 10-ю финалистами конкурса отправились в Кенсингтонский дворец, чтобы встретиться с герцогом и герцогиней Кембриджскими. К героям-подросткам присоединились также кубино-американская певица Камила Кабелло и ди-джеи BBC Radio – Клара Амфо и Грег Джеймс.

Герцоги часто устраивают встречи с детьми (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретили гостей в приподнятом настроении. Ее Высочество высказала детям свое восхищение и похвалила за приверженность делу помощи другим. Выглядела признанная икона стиля как всегда – просто и элегантно. Она выбрала необычный образ, который идеально подходил к ее типу внешности.

Кейт в новом стильно образе (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Черное платье миди самого обожаемого Кейт кроя: с длинными рукавами, объемными плечами, V-образным вырезом и свободно спадающей юбкой. Изюминку наряду придал необычный оранжевый узор, напоминающий коралловый риф. Оттенок платья идеально гармонировал с макияжем и цветом волос герцогини, а потому образ получился завершенным и ярким. Дополнили его черные туфли на шпильке, часы и лаконичные серьги. Принц составил своей супруге идеальную стильную партию, выбрав классику. Он был в темных брюках, сером пиджаке, белой рубашке и синем галстуке с принтом.