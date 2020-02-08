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Учасниця "Топ-моделі по-українськи" Дарина Герасимчук відкрила свій перший показ на Ukrainian fashion week

Lite » Мода 08.02.2020 - 12:43
Учасниця "Топ-моделі по-українськи" Дарина Герасимчук відкрила свій перший показ на Ukrainian fashion week
Показ STARCHAK (фото: прес-служба)

Це перший показ Герасимчук в рамках Українського тижня моди

Для учасниці «Топ-моделі по-українські» на Новому каналі показ бренду STARCHAK став першим після закінчення проекту. До речі, раніше Мальвіна Чукля розповіла про зйомки в лукбуку Katerina Kvit. За словами учасниці «Топ-моделі по-українськи», він пройшла без кастингу!

Протягом п’яти днів у столичному «Мистецькому Арсеналі» тривав Український тиждень моди. Серед моделей на подіумі можна було помітити багатьох учасників «Топ-модель по-українськи». З третього сезону реаліті на покази потрапили лише Мальвіна Чукля та Дарина Герасимчук, яка «дефілюнькала» в останній день UFW.

Учасниця &quot;Топ-моделі по-українськи&quot; Дарина Герасимчук відкрила свій перший показ на Ukrainian fashion week

Дарина Герасимчук на показі бренду STARCHAK

– Це мій перший показ на Українському тижні моди, і я потрапила на нього без кастингу: мене дизайнерка покликала особисто! Дуже вдячна їй, – поділилася Дарина враженнями з Новим каналом. – Безліч емоцій. Дефілюнькала, наче богиня (ну, принаймні, я так думаю!) Мені дуже сподобалося. Йшла, а мені кричали: «Муза! Муза!», такий бальзам на душу. Образ мені, в принципі, сподобався. Вважаю, я просто красунечка! Цього разу в мене вийшов лише один показ, далі – більше. Буду ходити на кастинги. Все, Даринка «в дєлє». До речі, я відкривала показ, це просто неймовірно!

Дівчина зазначала, що наразі більшу частину вільного часу присвячує навчанню, тому моделінг поки що відклала «на потім». Та зважаючи на те, наскільки Дарина впевнено почувалася на подіумі, можна вже зараз сказати, що в дівчини – велике модельне майбутнє!

А якщо ви хочете бачити цю учасницю у «Супер Топ-модель по-українськи», не забувайте заходити на голосування на сайті Нового каналу та щогодини натискати на сердечко біля фото Даринки.

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