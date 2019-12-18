На уборку овощей собралась: Ирина Шейк удивила неоднозначным образом для японского Vogue

Ирина Шейк – одна из самых востребованных моделей в мире, которая регулярно украшает обложки глянцевых изданий. Несколько часов назад она показала свою новую работу. 33-летняя красавица снялась для японского Vogue. Над номером, как всегда, работала «свободный» редактор и креативный консультант знаменитого глянца Анна Делло Руссо. А снимал Ирину итальянский фэшн-фотограф Джампаоло Сгура, с которым популярная модель уже не раз сотрудничала.

Новая обложка Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

На обложке Ирина появилась в темно-синем пальто Chanel с контрастными фиолетовыми полосами и тонким поясом на талии, под которым видно белую рубашку. А завершает образ черная косынка, фиолетовые перчатки без пальцев и золотые серьги. Шейк нанесли натуральный макияж, выделив стрелками глаза, а волосы убрали под платок. Модель позирует на фоне роскошной природы: гор, покрытых цветами, и выглядит, как всегда – стильно и необычно. Впрочем, так считают далеко не все.

Ирина не раз сотрудничала с японским Vogue (фото: instagram.com/irinashayk)

"Cover girl нашего февральского номера – Ирина Шейк!..", – поспешили похвастаться на странице глянца. Позже Ирина запостила обложку у себя в Instagram, вызвав бурю эмоций. Многие отметили, что Ирина, как всегда, обворожительна и прекрасна. Но нашлись и те, кто новую работу модели не оценил. Поклонники принялись писать девушке нелицеприятные комментарии:

Такое впечатление… как будто Ирина на уборку овощей собралась… Не очень

Вообще не очень…

Черный пролетариат, либо косынку убрать, либо плащ с лацканами… Но сама модель шикарна!

Ирина тут похожа на женщин во времена блокады. Было тяжелые времена спасибо всем ВОВ

Не нравится, это что на голове, ужас

Принскрин комментариев (фото: instagram.com/irinashayk)

Впрочем, Ирина не раз признавалась, что никогда не читает то, что пишут о ней в сети. И даже когда ее атаковали поклонники, став на защиту против Гаги, она оставалась безучастна.

Напомним, Ирина уже не первый раз сотрудничает с японским Vogue. В прошлом году в марте она также украшала обложку этого глянца. Компанию ей составили и другие модели, включая Мариякарлу Босконо и Наташу Поли.