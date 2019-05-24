Цветочная фея: стильная Наталья Водянова восхитила женственным нарядом

37-летняя супермодель блистает на садовой вечеринке
Наталья Водянова, которая недавно блистала в Каннах и буквально покорила их своими роскошными образами, недолго наслаждалась вниманием и отдыхом. Уже через два дня знаменитая супермодель окунулась в свою привычную жизнь, которая включает многочисленные встречи, посещение светских мероприятий и, конечно же, демонстрацию новых стильных образов.
Вчера, 23 мая, Наталья отправилась на садовую вечеринку, которая состоялась на территории Посольства России во Франции. Для мероприятия на свежем воздухе в окружении цветов и растений Наталья выбрала соответствующий наряд. Платье от знаменитого дизайнера и давней близкой подруги Натальи – Ульяны Сергеенко – невероятно удачно вписалось в общий антураж. С открытыми плечами, небольшим корсетом и достаточно пышной юбкой, оно подчеркнуло точеную фигуру Водяновой. Но главная его изюминка – клетка и необычный цветочный принт, благодаря которым супермодель идеально гармонировала с окружающей ее обстановкой.
Дополнили образ признанной красавицы колье с крупной подвеской и бежевые босоножки на низком ходу – отличный вариант для прогулок на природе. Отдельного внимания заслуживает макияж модели с акцентом на красные губы, объемная укладка и яркий маникюр, которые стали последним штрихом к идеальному летнему портрету.
Наталья с гостями вечера (фото: instagram.com/natasupernova/)
Супермодель и филантроп, как обычно, с удовольствием выкладывала в сеть множество кадров с вечеринки с гостями вечера и свои развлечения. Одно фото, где отлично видно ее роскошный наряд, она опубликовала у себя на странице в Instagram и написала коротко: "Садовый весенний коктейль в резиденции посла России".
Наталья обожает удивлять поклонников своими нарядами (фото: instagram.com/natasupernova/)
Поклонники 37-летней красавицы принялись бурно обсуждать наряд и стиль Натальи. К слову, но понравился далеко не всем – многие сочли, что платье напоминает "скатерть". Но красота Натальи без внимания не осталась.
К слову, Наталья часто выкладывает стильные образы на своей странице, вдохновляя поклонников следовать ее примеру в подборе одежды.