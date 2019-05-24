Квіткова фея: стильна Наталія Водянова захопила жіночним нарядом

37-річна супермодель блищить на садовій вечірці
Наталя Водянова, яка нещодавно блищала в Каннах і буквально підкорила їх своїми розкішними образами, недовго насолоджувалася увагою і відпочинком. Вже через два дні знаменита супермодель поринула в своє звичне життя, що включає численні зустрічі, відвідування світських заходів і, звичайно ж, демонстрацію нових стильних образів.
Вчора, 23 травня, Наталія вирушила на садову вечірку, яка відбулася на території Посольства Росії у Франції. Для заходу на свіжому повітрі в оточенні квітів і рослин Наталія обрала відповідний наряд. Сукня від знаменитого дизайнера і давньої близької подруги Наталі – Уляни Сергієнко – неймовірно вдало вписалася в загальний антураж. З відкритими плечима, невеликим корсетом і досить пишною спідницею, воно підкреслило фігуру Водянової. Але головна його родзинка – клітина і незвичайний квітковий принт, завдяки яким супермодель ідеально гармоніювали з навколишньою її середовищем.
Доповнили образ визнаної красуні кольє з великої підвіскою і бежеві босоніжки на низькому ходу – відмінний варіант для прогулянок на природі. Окремої уваги заслуговує макіяж моделі з акцентом на червоні губи, об'ємна укладка і яскравий манікюр, які стали останнім штрихом до ідеального літнього портрета.
Наталя з гостями вечора (фото: instagram.com/natasupernova/)
Супермодель і філантроп, як зазвичай, із задоволенням викладала в мережу безліч кадрів з вечірки з гостями вечора і свої розваги. Одне фото, де чудово видно її розкішне вбрання, вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram і написала коротко: "Садовий весняний коктейль в резиденції посла Росії".
Наталія обожнює дивувати шанувальників своїми нарядами (фото: instagram.com/natasupernova/)
Шанувальники 37-річної красуні почали бурхливо обговорювати наряд і стиль Наталії. До речі, сукня сподобалася далеко не всім – багато хто вважає, що плаття нагадує "скатертину". Але краса Наталії без уваги не залишилася.
До речі, Наталя часто викладає стильні образи на своїй сторінці, надихаючи шанувальників наслідувати її наприклад в підборі одягу.