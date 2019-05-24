Квіткова фея: стильна Наталія Водянова захопила жіночним нарядом

Наталя Водянова, яка нещодавно блищала в Каннах і буквально підкорила їх своїми розкішними образами, недовго насолоджувалася увагою і відпочинком. Вже через два дні знаменита супермодель поринула в своє звичне життя, що включає численні зустрічі, відвідування світських заходів і, звичайно ж, демонстрацію нових стильних образів.

Наталя Водянова на вечірці (фото: instagram.com/natasupernova/)

Вчора, 23 травня, Наталія вирушила на садову вечірку, яка відбулася на території Посольства Росії у Франції. Для заходу на свіжому повітрі в оточенні квітів і рослин Наталія обрала відповідний наряд. Сукня від знаменитого дизайнера і давньої близької подруги Наталі – Уляни Сергієнко – неймовірно вдало вписалася в загальний антураж. З відкритими плечима, невеликим корсетом і досить пишною спідницею, воно підкреслило фігуру Водянової. Але головна його родзинка – клітина і незвичайний квітковий принт, завдяки яким супермодель ідеально гармоніювали з навколишньою її середовищем.

Супермодель у сукні від Уляни Сергієнко (фото: instagram.com/natasupernova/)

Доповнили образ визнаної красуні кольє з великої підвіскою і бежеві босоніжки на низькому ходу – відмінний варіант для прогулянок на природі. Окремої уваги заслуговує макіяж моделі з акцентом на червоні губи, об'ємна укладка і яскравий манікюр, які стали останнім штрихом до ідеального літнього портрета.



Наталя з гостями вечора (фото: instagram.com/natasupernova/)

Супермодель і філантроп, як зазвичай, із задоволенням викладала в мережу безліч кадрів з вечірки з гостями вечора і свої розваги. Одне фото, де чудово видно її розкішне вбрання, вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram і написала коротко: "Садовий весняний коктейль в резиденції посла Росії".

Наталія обожнює дивувати шанувальників своїми нарядами (фото: instagram.com/natasupernova/)

Шанувальники 37-річної красуні почали бурхливо обговорювати наряд і стиль Наталії. До речі, сукня сподобалася далеко не всім – багато хто вважає, що плаття нагадує "скатертину". Але краса Наталії без уваги не залишилася.

Яка гарна! Ну просто повелителька садів і квітів! Ось-ось збіжаться всі милі звірятка, прилетять пташки і все прилипнуть до своєї феї. Казкова фотографія!

Плаття ідеально вписалося в сад.

Ви сама, як квіточка

Наташа, ти дивна

Красуня) Ось я одягну – буду як у скатертини. А тут все зійшлося

Сонечко

Чудесний образ

Шикарний вигляд, просто надзвичайно ефектно і феєрично!!!

Наташа, ти дивна

Ти чудово виглядаєш, твоє кольє просто супер!

Захоплення Вами

Все так гармонійно

Таке літній настрій в усьому

Вони повинні назвати троянду в честь тебе

Так виглядає щаслива жінка

Ну і чарівне плаття на чудовій жінці

Які ж у Вас прекрасні сукні) Кожен образ шикарний! Спасибі

До речі, Наталя часто викладає стильні образи на своїй сторінці, надихаючи шанувальників наслідувати її наприклад в підборі одягу.