Как Pantone выбирает главный цвет года: тайна раскрыта

Иллюстративное фото (pantone.com)

Главным оттенком 2019 года стал жизнерадостный коралловый или Living Coral

Каждый год Институт цвета Pantone называет главный оттенок этого сезона, который тут же берется на заметку дизайнерами, представителями косметической индустрии и всеми, кто следит за модой и трендами. К примеру, в 2019 году главным цветом был объявлен жизнерадостный Living Coral - "живой коралл". Как именно происходит процесс выбора, рассказал The Fashion Law.

Как признается сам Институт цвета, выбор главного цвета года "довольно субъетивен".

Его выбирает международная группа из 8–12 экспертов, которые предпочитают сохранять анонимность. В их числе - специалисты, работающие в дизайне, преподающие теорию цвета в вузах или связанные с такими организациями, как Британский модный совет.

Фото: pantone.com

Обсуждение цветовых трендов происходит в атмосфере секретности за закрытыми дверями. Один из членов группы (каждый год это новый человек) заранее выбирает какую-либо абстрактную тему и предлагает остальным построить вокруг нее свой прогноз трендов. К примеру, в 2018 году основной темой во время заседания было "время".

Как только дискуссии заканчиваются и выбирается главный оттенок года, он объявляется всем заинтересованным и становится инструментом маркетинга. Бренды тут же создают и активно продвигают подборки вещей, связанных с одобренной палитрой, утверждая, что актуальность этого цвета им удалось распознать раньше аналитиков.

Фото: pantone.com

По словам представителей Pantone, охота на основной оттенок начинается весной. Все лето и осень команда Института анализирует подиумные тенденции, фотографии стритсайла со всего мира, социальные сети, особенно Instagram.

"Каждый раз мы спрашиваем себя, какое послание несе тот или иной цвет, почему люди обращаются именно к нему, что они им дает", – рассказывает исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Видео: instagram.com/pantone

Напомним, Виктория Бекхэм первой примерила главный цвет 2019 года. Виктория Бекхэм не упустила возможность первой продемонстрировать, как носить его вариации. На своей страничке в микро-блоге Instagram она опубликовала фото из своего бутика на Довер-стрит.

Отметим, ранее специалисты Pantone подобрали 5 самых главных цветов зимы. Команда экспертов провела исследования и промониторила поисковые запросы со всего мира, потребительские настроения, политические события, и даже природные катаклизмы.

Видео: РБК-Украина