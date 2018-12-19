Колір літа: Pantone опублікував палітру всіх модних відтінків на літо 2019 ріку

Фото: pantone.com

Нові життєрадісні відтінки від Інституту кольору на майбутній рік

Кожен сезон команда Інституту кольору Pantone складає звіт про тенденції моди. Сосвсем нещодавно фахівці оголосили який же колір буде в топ-позиціях всього 2019 року, і назвали його - Living Coral. В цей раз, експерти Інституту відзвітували про кольорові рішення колекцій кращих дизайнерів, які будуть представлені на лондонському тижні моди в сезоні весна-літо 2019. Pantone опублікував довідник по найбільш важливим кольоровим тенденцям майбутнього сезону.

"Весна і літо, ті пори року, які відображають наше бажання впевнініше дивитися вмайбутнє", - вважають весну джерелом натхнення експерти Інституту кольору.

Тому фахівці, відстежили модні тенденції і зазначили, що дизайнери звернулися до кольорів, які надають впевненість і піднімають настрій. Усього в цьому сезоні представлені 12 найкращих кольорів, а також чотири класичних нейтральні відтінки.

Фото: Кольорова палітра сезону весна-літо 2019 року (pantone.com)

Наголошується, що є актуальним прагнення до радісного поєднання кольорів, яке виходить за рамки сезонності і поєднує високу моду і вуличний стиль. Динамічні і яскраві, не надто кричущі, позначені відтінки як для чоловічої, так і жіночої моди ілюструють наше прагнення до привабливості і чарівності.

Фото: Класична палітра сезону весна-літо 2019 року (pantone.com)

У повсякденній моді завжди буде необхідність у структурі та базових відтінках, вважають фахівці Pantone. Класичні варіанти актуальних відтінків цього сезону добре працюють самі по собі, але також служать основою для виразних кольорових контрастів.

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Відзначимо, що раніше фахівці Pantone розповіли, якими будуть п'ять головних відтінків зими 2019. Модницям варто взяти їх на увагу, при виборі новорічногї сукні.

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