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Тренды осени 2020: стилист рассказала об актуальных тенденциях в гардеробе

Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке обновок на осень

Вот и наступила осень, и скоро теплые деньки сменятся прохладой - самое время задуматься об обновлении своего гардероба. Если хотите выглядеть стильно и актуально, стоит прислушаться к советам экспертов. Стилист Ксения Господинова перечислила основные модные тренды осени 2020, которые следует взять на вооружение.

Топ-6 ключевых тенденций сезона:

Костюмы-тройки.

Пиджак, жилет и брюки — универсальная классика. Смотрится ещё иногда непривычно глазу, но очень стильно и элегантно.



Бахрома.

Бахрома — неоспоримый лидер в коллекциях дизайнеров сезона осень-зима 2020/2021. Она появилась на юбках, жакетах и брюках, украсила сумки и всевозможные аксессуары, а еще стала главным элементом модных платьев.



Кожа.

Кожаные изделия во всевозможных проявлениях: пальто, плащи, куртки, брюки, юбки, обувь и аксессуары.


Жилетки.

Пока еще не слишком похолодало, есть время добавить свои осенние образы интересный акцент — трикотажный жилет. Когда похолодает, можно сверху накидывать тренч или пальто.



Колорблок.

Выступая в контрасте с преобладающими в последних сезонах нейтральными тонами, многие бренды обратились к ярким краскам. Это сочетания контрастных оттенков и если вы устали от монохромных луков – это отличный повод для экспериментов.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Ранее стилист Полина Рыжова дала советы, как эффективно скрыть живот с помощью одежды.

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