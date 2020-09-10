ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі

Четвер 10 вересня 2020 16:35
Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, на що звернути увагу при купівлі обновок на осінь

Ось і настала осінь, і скоро теплі деньки зміняться прохолодою - саме час задуматися про оновлення свого гардеробу. Якщо хочете виглядати стильно та актуально, варто прислухатися до порад експертів. Стиліст Ксенія Господінова перерахувала основні модні тренди осені 2020, які слід взяти на озброєння.

Топ-6 ключових тенденцій сезону:

Костюми-трійки.

Піджак, жилет і брюки — універсальна класика. Виглядає ще іноді незвично оку, але дуже стильно і елегантно.

Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі

Бахрома.

Бахрома — незаперечний лідер у колекціях дизайнерів сезону осінь-зима 2020/2021. Вона з'явилася на спідницях, жакетах і брюках, прикрасила сумки і всілякі аксесуари, а ще стала головним елементом модних суконь.

Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі

Шкіра.

Шкіряні вироби у всіляких проявах: пальто, плащі, куртки, брюки, спідниці, взуття й аксесуари.

Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі

Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі


Жилетки.

Поки ще не дуже похолодало, є час додати в свої осінні образи цікавий акцент — трикотажний жилет. Коли похолодає, можна зверху накидати тренч або пальто.

Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі
Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі

Колорблок.

Виступаючи в контрасті з переважаючими в останніх сезонах нейтральними тонами, багато брендів звернулися до яскравих фарб. Це поєднання контрастних відтінків і якщо ви втомилися від монохромних луків – це відмінний привід для експериментів.

Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробіТренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Раніше стиліст Поліна Рижова дала поради, як ефективно приховати живіт за допомогою одягу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мода модастилист
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся