Тренди осені 2020: стиліст розповіла про актуальні тенденції в гардеробі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, на що звернути увагу при купівлі обновок на осінь

Ось і настала осінь, і скоро теплі деньки зміняться прохолодою - саме час задуматися про оновлення свого гардеробу. Якщо хочете виглядати стильно та актуально, варто прислухатися до порад експертів. Стиліст Ксенія Господінова перерахувала основні модні тренди осені 2020, які слід взяти на озброєння.

Топ-6 ключових тенденцій сезону:

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Костюми-трійки.

Піджак, жилет і брюки — універсальна класика. Виглядає ще іноді незвично оку, але дуже стильно і елегантно.



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Бахрома.

Бахрома — незаперечний лідер у колекціях дизайнерів сезону осінь-зима 2020/2021. Вона з'явилася на спідницях, жакетах і брюках, прикрасила сумки і всілякі аксесуари, а ще стала головним елементом модних суконь.



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Шкіра.

Шкіряні вироби у всіляких проявах: пальто, плащі, куртки, брюки, спідниці, взуття й аксесуари.

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Жилетки.

Поки ще не дуже похолодало, є час додати в свої осінні образи цікавий акцент — трикотажний жилет. Коли похолодає, можна зверху накидати тренч або пальто.



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Колорблок.

Виступаючи в контрасті з переважаючими в останніх сезонах нейтральними тонами, багато брендів звернулися до яскравих фарб. Це поєднання контрастних відтінків і якщо ви втомилися від монохромних луків – це відмінний привід для експериментів.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

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