Тренды осени 2020: стилист познакомила с главными тенденциями

В последний месяц лета магазины постепенно заполняются новой коллекцией в преддверии грядущего сезона, но и на скидках еще есть чем поживиться. На что обратить внимание модницам в грядущем сезона рассказала стилист Анна Ивахненко.

Эксперт предложила топ-9 модных новинок, которые стоит учесть при формировании осеннего гардероба.

Объемные рукава. Они были просто на каждом показе. Разнообразие невероятное – от небольших сборок на плече, до сложных архитектурных форм.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Галстук. Тренд только набирает обороты, на самом низком старте. Вместо мужских широких "лаптей" выбирайте элегантные тонкие или короткие.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Жилет. Сольно или в компании костюма – тоже присмотритесь, это горячий пирожок.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Клетка. Также встречается почти на каждом показе. От деликатной пастельной клетки виши до контрастных черно-красных тартанов.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Приталенный пиджак. Новый приталенный пиджак. Обратите внимание, его крой не имеет ничего общего с куцыми жакетиками из прошлого.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Кардиган. Массивный бабушкин кардиган крупной вязки добавит уют в любой образ. Попробуйте с шелковым платьем-комбинацией или джинсовыми шортами.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Корсет. Невероятно женственный элемент ничнего белья становится полноценным участником гонки трендов. Решитесь надеть?

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Вырезы. Вырезы в необычных местах смотрятся очень сексуально.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Оборки. От каскада мелких рюшей на блузках до огромных воланов на платьях.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Напомним, что ранее стилист Настя Ерасова научила создавать эффектные ансамбли с белой футболкой.