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Как стильно носить современную джинсовую куртку: советы модницам

Четверг 30 июля 2020 18:03
Как стильно носить современную джинсовую куртку: советы модницам
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Стилист раскрыла несколько полезных трюков

Законодатели моды и блогеры уже давно сошлись во мнении, что приталенные джинсовки вышли из моды и больше не актуальны. А вот как носить объемную куртку так, чтоб это не выглядело как мешок из под картошки, рассказала стилист-имиджмейкер Кира Алипа. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором наглядно показала некоторые стильные трюки для модниц.

Ключевой момент:

Подверни рукава - на фоне объемной куртки кисти будут выглядеть хрупко и это добавит твоему образу легкости.

Создавай вертикали - расстегнутая куртка создаст две вертикальные линии, которые вытянут силуэт и будут стройнить.

Как стильно носить современную джинсовую куртку: советы модницам
Иллюстративное фото (pexels.com)

Подчеркивай талию - на фоне объемной куртки ремнём или поясом создать талию труда не составит, даже если талия в фигуре слабо выражена.

Но это можно сделать не только поясом, поясная сумка, или в моем случае бананка выполнит ту же функцию. К тому же, это очень удобно, руки свободны.

А у тебя есть в гардеробе актуальная джинсовая куртка?

Как стильно носить современную джинсовую куртку: советы модницам

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее стилист поделилась хитростями для модниц, как выгодно обыграть белую футболку.

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