Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

В останній місяць літа магазини поступово заповнюються новою колекцією напередодні прийдешнього сезону, а й на знижки ще є чим поживитися. На що звернути увагу модницям в прийдешньому сезону розповіла стиліст Анна Івахненко.

Експерт запропонувала топ-9 модних новинок, які варто врахувати при формуванні осіннього гардероба.

Об'ємні рукави. Вони були просто на кожному показі. Різноманітність неймовірне - від невеликих збірок на плечі, до складних архітектурних форм.

Краватка. Тренд тільки набирає обертів, на самому низькому старті. Замість чоловічих широких "лаптів" вибирайте елегантні тонкі або короткі.

Жилет. Сольно або в компанії костюма - теж придивіться, це гарячий пиріжок.

Клітка. Також зустрічається майже на кожному показі. Від делікатної пастельної клітини віші до контрастних чорно-червоних тартанів.

Приталений піджак. Новий приталений піджак. Зверніть увагу, його крій не має нічого спільного з куцими жакетик з минулого.

Кардиган. Масивний бабусин кардиган грубої в'язки додасть затишок в будь-який образ. Спробуйте з шовковим платтям-комбінацією або джинсовими шортами.

Корсет. Неймовірно жіночний елемент білизни стає повноцінним учасником гонки трендів. Зважитеся надіти?

Вирізи. Вирізи в незвичайних місцях виглядають дуже сексуально.

Оборки. Від каскаду дрібних рюшів на блузках до величезних воланів на сукнях.

Нагадаємо, що раніше стиліст Настя Єрасова навчила створювати ефектні ансамблі з білою футболкою.