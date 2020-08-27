Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Стилист рассказала об актуальных новинках осеннего сезона
Осень уже стоит на пороге, а последние летние дни становятся не такими жаркими, поэтому самое время подумать о гардеробе для межсезонья. Какие платья будут носить осенью 2020 и на что стоит обратить внимание при формировании трендовых образов рассказала стилист Карина Каприэлова.
Стилист выделила главные тенденции 2020 и назвала самые актуальные варианты:
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Какие из вышеперечисленных трендов будут самыми носибельными в этом сезоне?
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
По-прежнему актуальные платья в спортивном стиле. Их можно носить с боди. А вот с водолазкой и ассиметричным вырезом они будут смотреться очень стильно.
Платье-рубашка создат прекрасный ансамбль с кейпом. Сочетание романтичного платья и кардигана по-прежнему в тренде. Смелым модницам стоит обратить внимание на нарядное платье в тандеме с грубыми сапогами.
Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова научила выбирать ремень под любой образ.