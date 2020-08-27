Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Стиліст розповіла про актуальні новинки осіннього сезону
Осінь стоїть на порозі, а останні літні дні стають не такими спекотними, тому саме час подумати про гардероб для міжсезоння. Які сукні будуть носити восени 2020 і на що варто звернути увагу при формуванні трендових образів розповіла стиліст Карина Капріелова.
Стиліст виділила головні тенденції 2020 і назвала найбільш актуальні варіанти:
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Які з перерахованих вище трендів будуть користуватися найбільшою популярністю в цьому сезоні?
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Як і раніше актуальні сукні в спортивному стилі. Їх можна носити з боді. А ось з водолазкою і асиметричним вирізом вони будуть виглядати дуже стильно.
Плаття-сорочка створит прекрасний ансамбль з кейпом. Поєднання романтичної сукні та кардигану, як і раніше в тренді. Сміливим модницям варто звернути увагу на ошатне плаття в тандемі з грубими чобітьми.
Нагадаємо, що раніше стиліст Поліна Рижова навчила вибирати ремінь під будь-який образ.