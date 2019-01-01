Топ-5 модних трендів, які залишаться в 2019 році

Фото: (instagram.com/yubki_vcem)

П'ять трендів, які все ще не втратили своєї актуальності

Незважаючи на те, що модні тренди останнім часом все швидше стали витісняти один одного і миттєво застарівати, деякі тенденції 2018 року все ж залишаться з нами у 2019 році,

1. Спідниця-плісе

По-перше, варто звернути увагу на плісировані спідниці довжини міді, які не втрачають своєї популярності вже кілька сезонів. Якщо ви вже носите, то продовжуйте їх носити, якщо тільки збиралися придбати — сміливо робіть це. Це в міру класична, у міру базова модель, що навіть втративши свою актуальність, через пару років може взяти реванш і знову повернутися в моду.

Фото: Спідницю-плісе ще рано ховати на дальню полицю (instagram.com/no_n_a_m_e_s_)

2. Пластикові елементи

Селебріті вже давно використовують цей тренд, в наше повсякденне життя він входить все ж з обережністю. Пластикові сумочки, елементи взуття з прозорого матеріалу, ремені, парасольки — це все вже давно є на поличках магазинів. Просунутим модницям все ж варто придивитися до спідниць зі вставками з пластика, курток або головних уборів, які використовують цей тренд.

Фото: Якщо прозорість пластику в одязі вас все ще насторожує, то почніть з сумочки (instagram.com/style_olaola)

3. Завищена талія

Підкреслена талія продовжує бути актуальною. Цей тренд в основному зараз стосується штанів з високою посадкою, але і пояса поверх штанів і светрів теж до нього належать. Все, що може підкреслити вашу талію — актуально в 2019 році.

Фото: Акцент на талії додасть стрункості образу (instagram.com/iswag_kem2014)

4. Прозорий верх

Блузи з сітки або органзи теж не втратять своєї актуальності. Вони можуть виступати самостійним елементом одягу і вдягатися відразу на білизну, а також використовуватися в якості другого шару поверх шовкових маєчок або топів.

Фото: Відверта прозорість знову в тренді (instagram.com/womens_discount_store)

5. Паєтки, блискітки, стрази

Святковий настрій буде з нами цілий рік, тому що всі блискучі елементи будуть в тренді і в 2019 році. Якщо ви ще не встигли придбати сукню в паєтках, то саме час це зробити і сміливо носити її ще пару сезонів.

Крім того ми писали про те, як натренуватися бути стильною і ловити заздрісні погляди.

Нагадаємо, що український стиліст розповіла які речі не варто вдягати в 2019 році. Що стане явним антитрендом.

До цього ми зібрали топ-5 трендів від культової реп-виконавиці Нікі Мінаж.

Як носити анималистичный принт (відео: РБК-Україна)