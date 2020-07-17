Топ-5 летних must have-вещей: полезный список стилиста

Летняя пора располагает отправиться на шоппинг или распахнут дверцы шкафа и вытащить оттуда свои любимые наряды, а чтобы попасть в тренд, стоит изучить, какие из них самые актуальные. Стилист Кира Алипа выбрала самые трендовые актуальные летние вещи, которые идеально впишутся в любой гардероб и привела примеры с описанием на странице в Instagram.

Эксперт рассказала о самых модных элементах гардероба этим летом и выигрышных сочетаниях. Самые топовые 5 вещей лета -2020.

1.Бермуды - уже не первый сезон в трендах, но этим летом они взлетели на пик популярности. Прекрасно впишутся как в офисный образ так и в комплект для отдыха.

Иллюстративное фото (instagram.com/kira_alipa)

2.Блуза с рукавами буфами - создаст романтичное и даже праздничное настроение твоему комплекту. Но учти, не всем фигурам подойдет такая блуза.

Иллюстративное фото (instagram.com/kira_alipa)

3.Светлый пиджак - он сделает собранным и интересным даже простой образ с джинсами и футболкой.

Иллюстративное фото (instagram.com/kira_alipa)

4.Платье-рубашка - это действительно самый универсальный крой платья для любой фигуры, к тому же многофункциональность такого платья просто зашкаливает.

Иллюстративное фото (instagram.com/kira_alipa)

5. Сумка-корзинка - она может быть из соломы, рафии или ротанга и она уместна только летом, и практически в любом летнем образе она смотрится идеально.

Иллюстративное фото (instagram.com/kira_alipa)

Ранее стилист Карина Каприэлова назвала топ эффектных фишек для летних образов.